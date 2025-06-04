  1. Avaleht
FKP - Falklandi saarte nael

Falklandi saarte nael on Falklandi Saared (Malviinid) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Falklandi saarte nael vahetuskurss on FKP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on FKP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Falklandi saarte nael kursid ja valuutakonverteri.

FKPFalklandi saarte nael

Falklandi saarte nael statistika

NimiFalklandi saarte nael
Sümbol£
Väiksem ühik1/100 = Penny
Väiksema ühiku sümbolp
Populaarseim FKP konverteerimineFKP kuni USD
Populaarseim FKP graafikFKP kuni USD graafik

Falklandi saarte nael profiil

MündidSageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
PangatähedSageli kasutatud: £5, £10, £20, £50
Kasutajad
Falklandi Saared (Malviinid)

