FKP - Falklandi saarte nael
Falklandi saarte nael on Falklandi Saared (Malviinid) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Falklandi saarte nael vahetuskurss on FKP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on FKP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Falklandi saarte nael kursid ja valuutakonverteri.
Falklandi saarte nael statistika
|Nimi
|Falklandi saarte nael
|Sümbol
|£
|Väiksem ühik
|1/100 = Penny
|Väiksema ühiku sümbol
|p
|Populaarseim FKP konverteerimine
|FKP kuni USD
|Populaarseim FKP graafik
|FKP kuni USD graafik
Falklandi saarte nael profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: £5, £10, £20, £50
|Kasutajad
Falklandi Saared (Malviinid)
Miks olete huvitatud FKP-st?
