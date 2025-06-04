FKP - Falklandi saarte nael

Falklandi saarte nael on Falklandi Saared (Malviinid) valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Falklandi saarte nael vahetuskurss on FKP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on FKP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Falklandi saarte nael kursid ja valuutakonverteri.