FJD - Fidži dollar
Fidži dollar on Fiji valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Fidži dollar vahetuskurss on FJD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on FJD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Fidži dollar kursid ja valuutakonverteri.
Fidži dollar statistika
|Nimi
|Fidži dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|¢
|Populaarseim FJD konverteerimine
|FJD kuni USD
|Populaarseim FJD graafik
|FJD kuni USD graafik
Fidži dollar profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Kasutajad
Fiji
Miks olete huvitatud FJD-st?
