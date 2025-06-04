  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. FJD

fjd
FJD - Fidži dollar

Fidži dollar on Fiji valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Fidži dollar vahetuskurss on FJD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on FJD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Fidži dollar kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

fjd
FJDFidži dollar

Fidži dollar statistika

NimiFidži dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbol¢
Populaarseim FJD konverteerimineFJD kuni USD
Populaarseim FJD graafikFJD kuni USD graafik

Fidži dollar profiil

PangatähedSageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Kasutajad
Fiji

Miks olete huvitatud FJD-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida FJD e-posti uuendusedHankida FJD kursid oma telefoniHankida FJD valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17637
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.649
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790174
USD / CAD1.36692
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670666

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%