ETB - Etioopia birr
Etioopia birr on Etioopia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Etioopia birr vahetuskurss on ETB kuni USD kurss. Birrs valuutakood on ETB ja valuuta sümbol on Br. Allpool leiate Etioopia birr kursid ja valuutakonverteri.
Etioopia birr statistika
|Nimi
|Etioopia birr
|Sümbol
|Br
|Väiksem ühik
|1/100 = santim
|Väiksema ühiku sümbol
|santim
|Populaarseim ETB konverteerimine
|ETB kuni USD
|Populaarseim ETB graafik
|ETB kuni USD graafik
Etioopia birr profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
|Keskpank
|Etioopia rahvuslik pank
|Kasutajad
Etioopia, Eritrea
Miks olete huvitatud ETB-st?
