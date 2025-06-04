  1. Avaleht
ETB - Etioopia birr

Etioopia birr on Etioopia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Etioopia birr vahetuskurss on ETB kuni USD kurss. Birrs valuutakood on ETB ja valuuta sümbol on Br. Allpool leiate Etioopia birr kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

ETBEtioopia birr

Etioopia birr statistika

NimiEtioopia birr
SümbolBr
Väiksem ühik1/100 = santim
Väiksema ühiku sümbolsantim
Populaarseim ETB konverteerimineETB kuni USD
Populaarseim ETB graafikETB kuni USD graafik

Etioopia birr profiil

PangatähedSageli kasutatud: Br1, Br5, Br10, Br50, Br100
KeskpankEtioopia rahvuslik pank
Kasutajad
Etioopia, Eritrea

Miks olete huvitatud ETB-st?

Ma tahan...

