ERN - Eritrea nakfa
Eritrea nakfa on Eritrea valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Eritrea nakfa vahetuskurss on ERN kuni USD kurss. Nakfas valuutakood on ERN ja valuuta sümbol on Nfk. Allpool leiate Eritrea nakfa kursid ja valuutakonverteri.
Eritrea nakfa statistika
|Nimi
|Eritrea nakfa
|Sümbol
|Nkf
|Väiksem ühik
|1/100 = sent
|Väiksema ühiku sümbol
|sent
|Populaarseim ERN konverteerimine
|ERN kuni USD
|Populaarseim ERN graafik
|ERN kuni USD graafik
Eritrea nakfa profiil
|Keskpank
|Eritrea pank
|Kasutajad
Eritrea
Eritrea
Miks olete huvitatud ERN-st?
