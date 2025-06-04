  1. Avaleht
ERN - Eritrea nakfa

Eritrea nakfa on Eritrea valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Eritrea nakfa vahetuskurss on ERN kuni USD kurss. Nakfas valuutakood on ERN ja valuuta sümbol on Nfk. Allpool leiate Eritrea nakfa kursid ja valuutakonverteri.

ERNEritrea nakfa

Eritrea nakfa statistika

NimiEritrea nakfa
SümbolNkf
Väiksem ühik1/100 = sent
Väiksema ühiku sümbolsent
Populaarseim ERN konverteerimineERN kuni USD
Populaarseim ERN graafikERN kuni USD graafik

Eritrea nakfa profiil

KeskpankEritrea pank
Kasutajad
Eritrea

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17637
GBP / EUR1.14636
USD / JPY156.649
GBP / USD1.34854
USD / CHF0.790174
USD / CAD1.36692
EUR / JPY184.277
AUD / USD0.670666

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%