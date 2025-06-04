EGP - Egiptuse nael

Enne 19. sajandit kasutati Egiptuses kohapeal münditud münte, kuna riigis ei olnud ametlikku valuutat. 1834. aastal andis parlamendi seadus välja uue valuuta, mis põhines bimetallilisel süsteemil, mis koosnes kullast ja hõbedast. See seadus viidi ellu 1836. aastal ja Egiptuse nael asendas Egiptuse piastre, mida oli kasutatud alates Egiptuse kuulumisest Osmanite impeeriumi. 1885. aastal asendati bimetalliline standard ühe kullastandardiga, kuna hõbeda väärtus kõikus.

1898. aastal asutati Egiptuse Rahapank, mis hakkas välja andma esimesi pangatähti aasta hiljem. Need pangatähed olid vahetatavad kullaks kuni 1914. aastani, mil Egiptuse nael võttis kasutusele fikseeritud vahetuskurssi Briti naela suhtes. 1961. aastal asutati Egiptuse Keskpank, kellele anti vastutus rahvusliku valuuta haldamise ja kontrollimise eest. Aasta hiljem lahkus Egiptus Sterlingi piirkonnast ja sidus oma väärtuse USA dollari suhtes kuni 1989. aastani. Täna kõigub Egiptuse naela vahetuskurss, samas kui seda haldab tihedalt keskpank.