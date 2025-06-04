  1. Avaleht
EGP - Egiptuse nael

Egiptuse nael on Egiptus valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Egiptuse nael vahetuskurss on EGP kuni USD kurss. Naelad valuutakood on EGP ja valuuta sümbol on £. Allpool leiate Egiptuse nael kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Enne 19. sajandit kasutati Egiptuses kohapeal münditud münte, kuna riigis ei olnud ametlikku valuutat. 1834. aastal andis parlamendi seadus välja uue valuuta, mis põhines bimetallilisel süsteemil, mis koosnes kullast ja hõbedast. See seadus viidi ellu 1836. aastal ja Egiptuse nael asendas Egiptuse piastre, mida oli kasutatud alates Egiptuse kuulumisest Osmanite impeeriumi. 1885. aastal asendati bimetalliline standard ühe kullastandardiga, kuna hõbeda väärtus kõikus.

1898. aastal asutati Egiptuse Rahapank, mis hakkas välja andma esimesi pangatähti aasta hiljem. Need pangatähed olid vahetatavad kullaks kuni 1914. aastani, mil Egiptuse nael võttis kasutusele fikseeritud vahetuskurssi Briti naela suhtes. 1961. aastal asutati Egiptuse Keskpank, kellele anti vastutus rahvusliku valuuta haldamise ja kontrollimise eest. Aasta hiljem lahkus Egiptus Sterlingi piirkonnast ja sidus oma väärtuse USA dollari suhtes kuni 1989. aastani. Täna kõigub Egiptuse naela vahetuskurss, samas kui seda haldab tihedalt keskpank.

Egiptuse nael statistika

NimiEgiptuse nael
Sümbol£
Väiksem ühik1/100 = Piaster
Väiksema ühiku sümbolPt
Populaarseim EGP konverteerimineEGP kuni USD
Populaarseim EGP graafikEGP kuni USD graafik

Egiptuse nael profiil

MündidSageli kasutatud: Pt1, Pt5, Pt10, Pt20, Pt25, Pt50, £1
PangatähedSageli kasutatud: Pt5, Pt10, Pt25, Pt50, £1, £5, £10, £20, £50, £100, £200
KeskpankEgiptuse keskpank
Kasutajad
Egiptus, Gaza sektor

