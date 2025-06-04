  1. Avaleht
eek
EEK - Eesti kroon

Eesti kroon on Eesti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Eesti kroon vahetuskurss on EEK kuni USD kurss. Krooni valuutakood on EEK ja valuuta sümbol on kr. Allpool leiate Eesti kroon kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Alates 15. jaanuarist 2011 ei ole Eesti kroon enam seaduslik maksevahend.

EEK asendati euroga fikseeritud vahetuskurssiga 1 EUR = 15.6466 EEK. Eesti krooni pangatähti saab vahetada Eesti Pangas piiramatutes kogustes piiramatuks ajaks. Lisainformatsiooni saamiseks külastage palun ECB: Eesti 2011.

Eesti kroon statistika

NimiEesti kroon
Sümbolkr
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim EEK konverteerimineEEK kuni USD
Populaarseim EEK graafikEEK kuni USD graafik

Eesti kroon profiil

Kasutajad
Eesti

