EEK - Eesti kroon
Eesti kroon on Eesti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Eesti kroon vahetuskurss on EEK kuni USD kurss. Krooni valuutakood on EEK ja valuuta sümbol on kr. Allpool leiate Eesti kroon kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Alates 15. jaanuarist 2011 ei ole Eesti kroon enam seaduslik maksevahend.
EEK asendati euroga fikseeritud vahetuskurssiga 1 EUR = 15.6466 EEK. Eesti krooni pangatähti saab vahetada Eesti Pangas piiramatutes kogustes piiramatuks ajaks. Lisainformatsiooni saamiseks külastage palun ECB: Eesti 2011.
Eesti kroon statistika
|Nimi
|Eesti kroon
|Sümbol
|kr
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim EEK konverteerimine
|EEK kuni USD
|Populaarseim EEK graafik
|EEK kuni USD graafik
Eesti kroon profiil
|Kasutajad
Eesti
