EEK - Eesti kroon

Eesti kroon on Eesti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Eesti kroon vahetuskurss on EEK kuni USD kurss. Krooni valuutakood on EEK ja valuuta sümbol on kr. Allpool leiate Eesti kroon kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Alates 15. jaanuarist 2011 ei ole Eesti kroon enam seaduslik maksevahend.