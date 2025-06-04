DZD - Alžeeria dinaar
Alžeeria dinaar on Alžeeria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Alžeeria dinaar vahetuskurss on DZD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on DZD ja valuuta sümbol on دج. Allpool leiate Alžeeria dinaar kursid ja valuutakonverteri.
Alžeeria dinaar statistika
|Nimi
|Alžeeria dinaar
|Sümbol
|DA
|Väiksem ühik
|1/100 = Santeem
|Väiksema ühiku sümbol
|Santeem
|Populaarseim DZD konverteerimine
|DZD kuni USD
|Populaarseim DZD graafik
|DZD kuni USD graafik
Alžeeria dinaar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: DA5, DA20, DA50
Harva kasutatud: DA1, DA2, DA100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Keskpank
|Alžeeria Pank
|Kasutajad
Alžeeria
Alžeeria
