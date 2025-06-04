  1. Avaleht
DZD - Alžeeria dinaar

Alžeeria dinaar on Alžeeria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Alžeeria dinaar vahetuskurss on DZD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on DZD ja valuuta sümbol on دج. Allpool leiate Alžeeria dinaar kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Alžeeria dinaar statistika

NimiAlžeeria dinaar
SümbolDA
Väiksem ühik1/100 = Santeem
Väiksema ühiku sümbolSanteem
Populaarseim DZD konverteerimineDZD kuni USD
Populaarseim DZD graafikDZD kuni USD graafik

Alžeeria dinaar profiil

MündidSageli kasutatud: DA5, DA20, DA50
Harva kasutatud: DA1, DA2, DA100
PangatähedSageli kasutatud: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
KeskpankAlžeeria Pank
Kasutajad
Alžeeria

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17635
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.644
GBP / USD1.34856
USD / CHF0.790191
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670703

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%