DOP - Dominikaani peeso

Dominikaani peeso on Dominikaani Vabariik valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Dominikaani peeso vahetuskurss on DOP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on DOP ja valuuta sümbol on RD$. Allpool leiate Dominikaani peeso kursid ja valuutakonverteri.

Dominikaani peeso statistika

NimiDominikaani peeso
SümbolRD$
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim DOP konverteerimineDOP kuni USD
Populaarseim DOP graafikDOP kuni USD graafik

Dominikaani peeso profiil

MündidSageli kasutatud: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
PangatähedSageli kasutatud: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
KeskpankDominikaani Vabariigi Keskpank
Kasutajad
Dominikaani Vabariik

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17635
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.644
GBP / USD1.34856
USD / CHF0.790191
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670703

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%