DOP - Dominikaani peeso
Dominikaani peeso on Dominikaani Vabariik valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Dominikaani peeso vahetuskurss on DOP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on DOP ja valuuta sümbol on RD$. Allpool leiate Dominikaani peeso kursid ja valuutakonverteri.
Dominikaani peeso statistika
|Nimi
|Dominikaani peeso
|Sümbol
|RD$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavo
|Populaarseim DOP konverteerimine
|DOP kuni USD
|Populaarseim DOP graafik
|DOP kuni USD graafik
Dominikaani peeso profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: RD$1, RD$5, RD$10, RD$25
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: RD$20, RD$50, RD$100, RD$200, RD$500, RD$1000, RD$2000
|Keskpank
|Dominikaani Vabariigi Keskpank
|Kasutajad
Dominikaani Vabariik
