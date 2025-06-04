DKK - Taani kroon

Taani valuuta tekkis esmakordselt 1625. aastal Taani Rigsdaleri kasutuselevõtuga. Rigsdaler oli keeruline valuuta, mis kasutas kolme alamühikut: mark, skilling ja pfenning. Süsteem ei olnud dekaalne ja seda kasutati kuni Skandinaavia Rahaliidu loomisega 1873. aastal. Liit kohustas Taanit, Norra ja Rootsit fikseerima oma valuutad kullaga, üksteisega pariteedis, et luua rahaline stabiilsus.

1875. aastal kasutusele võetud Taani kroon sai Taani ametlikuks seaduslikuks maksevahendiks. Skandinaavia Rahaliit lahkus 1914. aastal, kui kullastandardist loobuti globaalselt. Taani hoidis krooni valuutat ja üritas seda taas kullastandardi külge fikseerida 1924. aastal, kuid loobus sellest püsivalt 1931. aastal. Kroon läbis veel ühe muutuse, kui see oli seotud Saksamaa Reichsmarkiga Saksamaa okupatsiooni ajal 1940-1945. Sõja lõppedes fikseeriti see taas Briti naelale ja USA dollarile.

Taani kroon ja euro

Euroopa Liidu osana pidi Taani algselt vastu võtma euro. Kuid kui euro käivitati 1999. aastal, otsustas Taani Edinburgi kokkuleppe kaudu sellest loobuda. 2000. aastal toimus referendum, et otsustada, kas euro tuleks sisse viia või mitte. 53,2% elanikkonnast oli euro vastane. Taani kroon on seotud vahetuskursside mehhanismiga II (ERM II), mille vahetuskurss on seotud euroga 2,25% ulatuses.