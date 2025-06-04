  1. Avaleht
DJF - Djibouti frank

Djibouti frank on Djibouti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Djibouti frank vahetuskurss on DJF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on DJF ja valuuta sümbol on Fdj. Allpool leiate Djibouti frank kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

Djibouti frank statistika

NimiDjibouti frank
SümbolFrank
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim DJF konverteerimineDJF kuni USD
Populaarseim DJF graafikDJF kuni USD graafik

Djibouti frank profiil

Kasutajad
Djibouti

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17635
GBP / EUR1.14639
USD / JPY156.644
GBP / USD1.34856
USD / CHF0.790191
USD / CAD1.36695
EUR / JPY184.268
AUD / USD0.670703

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%