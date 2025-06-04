DJF - Djibouti frank
Djibouti frank on Djibouti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Djibouti frank vahetuskurss on DJF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on DJF ja valuuta sümbol on Fdj. Allpool leiate Djibouti frank kursid ja valuutakonverteri.
Djibouti frank statistika
|Nimi
|Djibouti frank
|Sümbol
|Frank
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim DJF konverteerimine
|DJF kuni USD
|Populaarseim DJF graafik
|DJF kuni USD graafik
Djibouti frank profiil
|Kasutajad
Djibouti
Djibouti
