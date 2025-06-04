DJF - Djibouti frank

Djibouti frank on Djibouti valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Djibouti frank vahetuskurss on DJF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on DJF ja valuuta sümbol on Fdj. Allpool leiate Djibouti frank kursid ja valuutakonverteri.