CZK - Tšehhi kroon
Tšehhi kroon on Tšehhi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tšehhi kroon vahetuskurss on CZK kuni USD kurss. Kroonid valuutakood on CZK ja valuuta sümbol on Kč. Allpool leiate Tšehhi kroon kursid ja valuutakonverteri.
Tšehhi kroon statistika
|Nimi
|Tšehhi kroon
|Sümbol
|Kč
|Väiksem ühik
|1/100 = Halér
|Väiksema ühiku sümbol
|h
|Populaarseim CZK konverteerimine
|CZK kuni USD
|Populaarseim CZK graafik
|CZK kuni USD graafik
Tšehhi kroon profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Keskpank
|Tšehhi Rahvuspank
|Kasutajad
Tšehhi
Tšehhi
Miks olete huvitatud CZK-st?
