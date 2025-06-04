  1. Avaleht
CZK - Tšehhi kroon

Tšehhi kroon on Tšehhi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tšehhi kroon vahetuskurss on CZK kuni USD kurss. Kroonid valuutakood on CZK ja valuuta sümbol on Kč. Allpool leiate Tšehhi kroon kursid ja valuutakonverteri.

Tšehhi kroon statistika

NimiTšehhi kroon
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Halér
Väiksema ühiku sümbolh
Populaarseim CZK konverteerimineCZK kuni USD
Populaarseim CZK graafikCZK kuni USD graafik

Tšehhi kroon profiil

MündidSageli kasutatud: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
PangatähedSageli kasutatud: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
KeskpankTšehhi Rahvuspank
Kasutajad
Tšehhi

