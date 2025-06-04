CVE - Roheneemesaarte eskuudo

Roheneemesaarte eskuudo on Kap Verde valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Roheneemesaarte eskuudo vahetuskurss on CVE kuni USD kurss. Eeskud valuutakood on CVE ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Roheneemesaarte eskuudo kursid ja valuutakonverteri.