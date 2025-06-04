  1. Avaleht
CVE - Roheneemesaarte eskuudo

Roheneemesaarte eskuudo on Kap Verde valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Roheneemesaarte eskuudo vahetuskurss on CVE kuni USD kurss. Eeskud valuutakood on CVE ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Roheneemesaarte eskuudo kursid ja valuutakonverteri.

CVERoheneemesaarte eskuudo

Roheneemesaarte eskuudo statistika

NimiRoheneemesaarte eskuudo
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Centavo (lõpetatud)
Väiksema ühiku sümbolCentavo (lõpetatud)
Populaarseim CVE konverteerimineCVE kuni USD
Populaarseim CVE graafikCVE kuni USD graafik

Roheneemesaarte eskuudo profiil

MündidSageli kasutatud: $1, $5, $10, $20, $50, $100
PangatähedSageli kasutatud: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
KeskpankKap Verde Pank
Kasutajad
Kap Verde

Miks olete huvitatud CVE-st?

Ma tahan...

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17698
GBP / EUR1.14624
USD / JPY156.554
GBP / USD1.34910
USD / CHF0.789744
USD / CAD1.36668
EUR / JPY184.261
AUD / USD0.670807

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%