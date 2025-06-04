CVE - Roheneemesaarte eskuudo
Roheneemesaarte eskuudo on Kap Verde valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Roheneemesaarte eskuudo vahetuskurss on CVE kuni USD kurss. Eeskud valuutakood on CVE ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Roheneemesaarte eskuudo kursid ja valuutakonverteri.
Roheneemesaarte eskuudo statistika
|Nimi
|Roheneemesaarte eskuudo
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Centavo (lõpetatud)
|Väiksema ühiku sümbol
|Centavo (lõpetatud)
|Populaarseim CVE konverteerimine
|CVE kuni USD
|Populaarseim CVE graafik
|CVE kuni USD graafik
Roheneemesaarte eskuudo profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: $1, $5, $10, $20, $50, $100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $200, $500, $1000, $2000, $2500, $5000
|Keskpank
|Kap Verde Pank
|Kasutajad
Kap Verde
Kap Verde
Miks olete huvitatud CVE-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida CVE e-posti uuendusedHankida CVE kursid oma telefoniHankida CVE valuutaandmete API oma ettevõttele