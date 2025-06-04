  1. Avaleht
CRC - Costa Rica koloon

Costa Rica koloon on Costa Rica valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Costa Rica koloon vahetuskurss on CRC kuni USD kurss. Koloonid valuutakood on CRC ja valuuta sümbol on ₡. Allpool leiate Costa Rica koloon kursid ja valuutakonverteri.

Costa Rica koloon statistika

NimiCosta Rica koloon
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Céntimo
Väiksema ühiku sümbolCéntimo
Populaarseim CRC konverteerimineCRC kuni USD
Populaarseim CRC graafikCRC kuni USD graafik

Costa Rica koloon profiil

MündidSageli kasutatud: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
PangatähedSageli kasutatud: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
KeskpankCosta Rica Keskpank
Kasutajad
Costa Rica

