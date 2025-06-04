CRC - Costa Rica koloon
Costa Rica koloon on Costa Rica valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Costa Rica koloon vahetuskurss on CRC kuni USD kurss. Koloonid valuutakood on CRC ja valuuta sümbol on ₡. Allpool leiate Costa Rica koloon kursid ja valuutakonverteri.
Costa Rica koloon statistika
|Nimi
|Costa Rica koloon
|Sümbol
|₡
|Väiksem ühik
|1/100 = Céntimo
|Väiksema ühiku sümbol
|Céntimo
|Populaarseim CRC konverteerimine
|CRC kuni USD
|Populaarseim CRC graafik
|CRC kuni USD graafik
Costa Rica koloon profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Keskpank
|Costa Rica Keskpank
|Kasutajad
Costa Rica
Costa Rica
Miks olete huvitatud CRC-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida CRC e-posti uuendusedHankida CRC kursid oma telefoniHankida CRC valuutaandmete API oma ettevõttele