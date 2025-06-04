COP - Colombia peeso
Colombia peeso on Kolumbia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Colombia peeso vahetuskurss on COP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on COP ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Colombia peeso kursid ja valuutakonverteri.
Colombia peeso statistika
|Nimi
|Colombia peeso
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavo
|Populaarseim COP konverteerimine
|COP kuni USD
|Populaarseim COP graafik
|COP kuni USD graafik
Colombia peeso profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
|Keskpank
|Kolumbia Keskpank
|Kasutajad
Kolumbia
Kolumbia
