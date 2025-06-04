  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. COP

cop
COP - Colombia peeso

Colombia peeso on Kolumbia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Colombia peeso vahetuskurss on COP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on COP ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Colombia peeso kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

cop
COPColombia peeso

Colombia peeso statistika

NimiColombia peeso
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim COP konverteerimineCOP kuni USD
Populaarseim COP graafikCOP kuni USD graafik

Colombia peeso profiil

MündidSageli kasutatud: $5, $10, $20, $50, $100, $200, $500, $1000
PangatähedSageli kasutatud: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000, $50000
KeskpankKolumbia Keskpank
Kasutajad
Kolumbia

Miks olete huvitatud COP-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida COP e-posti uuendusedHankida COP kursid oma telefoniHankida COP valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34927
USD / CHF0.789682
USD / CAD1.36663
EUR / JPY184.273
AUD / USD0.670850

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%