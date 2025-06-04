CNY - Hiina jüaan

Varajane valuuta Hiinas

Hiina valuutal on üle 3000 aasta ajalugu, see eksisteeris nii iidse kui ka keiserliku Hiina ajal. 1914. aastal kehtestati hõbedane dollar Hiina Vabariigi ametlikuks valuutaks, millele lisandusid vask, fen ja nikkelrahad 1930. aastatel. Sel ajal tõusis hõbeda väärtus ja Hiina ei suutnud enam hõbedast standardit säilitada. 1935. aastal anti välja uus valuuta nimega Fǎbì.

Kulla jüani ja Hiina jüani renminbi tutvustus

Kulla jüan asendas Fǎbì 1948. aastal vahetuskursiga 1 Kulla jüan 3 miljoni jüani Fǎbì vastu. Samal aastal tutvustati jüan renminbit (tihti nimetatakse RMB-ks) kui viisi, et aidata stabiliseerida kommunistide kontrolli all olevaid alasid Hiina mandril. 1955. aastal toimus ümberhindamine ja uus jüan renminbi tutvustati vahetuskursiga 1 uus jüan 10 000 vana jüani vastu.

Renminbi välismaistes valuutavahetustes

Käskude majanduse ajal oli Hiina jüan renminbi seatud ebarealistlikeks vahetuskurssideks ja seetõttu kehtestati ranged valuuta suunised. Kui Hiina majandus avati 1978. aastal, kasutati jüan renminbit ainult kodumaal ja välismaalased kasutasid vahetustunnistusi; see viis võimsa musta turu tekkimiseni. Aastatel 1997–2005 seostas Hiina valitsus Hiina jüan renminbi USA dollariga ligikaudu 8,3 CNY 1 USD vastu. 2005. aastal võeti kasutusele paindlik vahetuskursside mehhanism, kus RMB-d ümberhindati 8,1 renminbi ühe USA dollari kohta. Hiina valitsus käivitas 2009. aastal pilootprogrammi, mis võimaldas mõnel ettevõttel Guangdongis ja Shanghais teostada äri- ja kaubandustehinguid Hongkongi, Macao ja valitud riikide vastaspooltega. Programm on sellest ajast alates laienenud kõikidesse Hiina piirkondadesse ja kõikidele rahvusvahelistele vastaspooltele. Hiina on samuti sõlminud lepingud Austraalia, Jaapani, Tai, Venemaa ja Vietnami kanssa, et lubada otsest valuutakaubandust, selle asemel et konverteerida USA dollariks. Hallatud hõljumise korral määratakse renminbi väärtus välisvaluutade korvi alusel.