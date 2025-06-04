CLP - Tšiili peeso
Tšiili peeso on Tšiili valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tšiili peeso vahetuskurss on CLP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on CLP ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Tšiili peeso kursid ja valuutakonverteri.
Tšiili peeso statistika
|Nimi
|Tšiili peeso
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavo
|Populaarseim CLP konverteerimine
|CLP kuni USD
|Populaarseim CLP graafik
|CLP kuni USD graafik
Tšiili peeso profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: $1, $5, $10, $50, $100, $500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
|Keskpank
|Tšiili Keskpank
|Kasutajad
Tšiili
Tšiili
Miks olete huvitatud CLP-st?
