CLP - Tšiili peeso

Tšiili peeso on Tšiili valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Tšiili peeso vahetuskurss on CLP kuni USD kurss. Pesod valuutakood on CLP ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Tšiili peeso kursid ja valuutakonverteri.

Tšiili peeso statistika

NimiTšiili peeso
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim CLP konverteerimineCLP kuni USD
Populaarseim CLP graafikCLP kuni USD graafik

Tšiili peeso profiil

MündidSageli kasutatud: $1, $5, $10, $50, $100, $500
PangatähedSageli kasutatud: $1000, $2000, $5000, $10000, $20000
KeskpankTšiili Keskpank
Kasutajad
Tšiili

Miks olete huvitatud CLP-st?

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34927
USD / CHF0.789682
USD / CAD1.36663
EUR / JPY184.273
AUD / USD0.670850

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%