CDF - Kongo frank

Kongo frank on Kongo/Kinshasa valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Kongo frank vahetuskurss on CDF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on CDF ja valuuta sümbol on FC. Allpool leiate Kongo frank kursid ja valuutakonverteri.

CDFKongo frank

Kongo frank statistika

NimiKongo frank
SümbolFrank
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim CDF konverteerimineCDF kuni USD
Populaarseim CDF graafikCDF kuni USD graafik

Kongo frank profiil

Kasutajad
Kongo/Kinshasa

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17712
GBP / EUR1.14625
USD / JPY156.546
GBP / USD1.34927
USD / CHF0.789682
USD / CAD1.36663
EUR / JPY184.273
AUD / USD0.670850

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%