BZD - Belize dollar
Belize dollar on Belize valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Belize dollar vahetuskurss on BZD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BZD ja valuuta sümbol on BZ$. Allpool leiate Belize dollar kursid ja valuutakonverteri.
Belize dollar statistika
|Nimi
|Belize dollar
|Sümbol
|BZ$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim BZD konverteerimine
|BZD kuni USD
|Populaarseim BZD graafik
|BZD kuni USD graafik
Belize dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25, Sent50, BZ$1, BZ$2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Keskpank
|Belize Keskpank
|Kasutajad
Belize
Belize
Miks olete huvitatud BZD-st?
