bzd
BZD - Belize dollar

Belize dollar on Belize valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Belize dollar vahetuskurss on BZD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BZD ja valuuta sümbol on BZ$. Allpool leiate Belize dollar kursid ja valuutakonverteri.

Belize dollar statistika

NimiBelize dollar
SümbolBZ$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim BZD konverteerimineBZD kuni USD
Populaarseim BZD graafikBZD kuni USD graafik

Belize dollar profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25, Sent50, BZ$1, BZ$2
PangatähedSageli kasutatud: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
KeskpankBelize Keskpank
Kasutajad
Belize

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34936
USD / CHF0.789641
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670877

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%