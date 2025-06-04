BWP - Botswana pula
Botswana pula on Botswana valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Botswana pula vahetuskurss on BWP kuni USD kurss. Pule valuutakood on BWP ja valuuta sümbol on P. Allpool leiate Botswana pula kursid ja valuutakonverteri.
Botswana pula statistika
|Nimi
|Botswana pula
|Sümbol
|P
|Väiksem ühik
|1/100 = thebe
|Väiksema ühiku sümbol
|t
|Populaarseim BWP konverteerimine
|BWP kuni USD
|Populaarseim BWP graafik
|BWP kuni USD graafik
Botswana pula profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: P10, P20, P50, P100, P200
|Keskpank
|Botswana Pank
|Kasutajad
Botswana
Botswana
