  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. BWP

bwp
BWP - Botswana pula

Botswana pula on Botswana valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Botswana pula vahetuskurss on BWP kuni USD kurss. Pule valuutakood on BWP ja valuuta sümbol on P. Allpool leiate Botswana pula kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

bwp
BWPBotswana pula

Botswana pula statistika

NimiBotswana pula
SümbolP
Väiksem ühik1/100 = thebe
Väiksema ühiku sümbolt
Populaarseim BWP konverteerimineBWP kuni USD
Populaarseim BWP graafikBWP kuni USD graafik

Botswana pula profiil

MündidSageli kasutatud: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
PangatähedSageli kasutatud: P10, P20, P50, P100, P200
KeskpankBotswana Pank
Kasutajad
Botswana

Miks olete huvitatud BWP-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida BWP e-posti uuendusedHankida BWP kursid oma telefoniHankida BWP valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34936
USD / CHF0.789641
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670877

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%