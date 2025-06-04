  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. BTN

btn
BTN - Bhutani ngultrum

Bhutani ngultrum on Bhutan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bhutani ngultrum vahetuskurss on BTN kuni USD kurss. Ngultrums valuutakood on BTN ja valuuta sümbol on Nu.. Allpool leiate Bhutani ngultrum kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

btn
BTNBhutani ngultrum

Bhutani ngultrum statistika

NimiBhutani ngultrum
SümbolNgultrum
Väiksem ühik1/100 = chhertum
Väiksema ühiku sümbolchhertum
Populaarseim BTN konverteerimineBTN kuni USD
Populaarseim BTN graafikBTN kuni USD graafik

Bhutani ngultrum profiil

MündidSageli kasutatud: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
PangatähedSageli kasutatud: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
KeskpankBhutani Kuninglik Rahandusasutus
Kasutajad
Bhutan

Miks olete huvitatud BTN-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida BTN e-posti uuendusedHankida BTN kursid oma telefoniHankida BTN valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34936
USD / CHF0.789641
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670877

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%