BTN - Bhutani ngultrum

Bhutani ngultrum on Bhutan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bhutani ngultrum vahetuskurss on BTN kuni USD kurss. Ngultrums valuutakood on BTN ja valuuta sümbol on Nu.. Allpool leiate Bhutani ngultrum kursid ja valuutakonverteri.