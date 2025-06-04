BTN - Bhutani ngultrum
Bhutani ngultrum on Bhutan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bhutani ngultrum vahetuskurss on BTN kuni USD kurss. Ngultrums valuutakood on BTN ja valuuta sümbol on Nu.. Allpool leiate Bhutani ngultrum kursid ja valuutakonverteri.
Bhutani ngultrum statistika
|Nimi
|Bhutani ngultrum
|Sümbol
|Ngultrum
|Väiksem ühik
|1/100 = chhertum
|Väiksema ühiku sümbol
|chhertum
|Populaarseim BTN konverteerimine
|BTN kuni USD
|Populaarseim BTN graafik
|BTN kuni USD graafik
Bhutani ngultrum profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: chhertum5, chhertum10, chhertum20, chhertum25, chhertum50, Ngultrum1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Ngultrum1, Ngultrum5, Ngultrum10, Ngultrum20, Ngultrum50, Ngultrum100, Ngultrum500, Ngultrum1000
|Keskpank
|Bhutani Kuninglik Rahandusasutus
|Kasutajad
Bhutan
Bhutan
