BSD - Bahama dollar

Bahama dollar on Bahama valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bahama dollar vahetuskurss on BSD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BSD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Bahama dollar kursid ja valuutakonverteri.

Bahama dollar statistika

NimiBahama dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim BSD konverteerimineBSD kuni USD
Populaarseim BSD graafikBSD kuni USD graafik

Bahama dollar profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent25, Sent50, $1, $20
PangatähedSageli kasutatud: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskpankBahama Keskpank
Kasutajad
Bahama

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17713
GBP / EUR1.14632
USD / JPY156.553
GBP / USD1.34936
USD / CHF0.789641
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.282
AUD / USD0.670877

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%