BRL - Brasiilia reaal

Brasiilia reaal on Brasiilia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Brasiilia reaal vahetuskurss on BRL kuni USD kurss. Reais valuutakood on BRL ja valuuta sümbol on R$. Allpool leiate Brasiilia reaal kursid ja valuutakonverteri.

BRLBrasiilia reaal

Brasiilia reaal statistika

NimiBrasiilia reaal
SümbolR$
Väiksem ühik1/100 = sentavo
Väiksema ühiku sümbolsentavo
Populaarseim BRL konverteerimineBRL kuni USD
Populaarseim BRL graafikBRL kuni USD graafik

Brasiilia reaal profiil

HüüdnimedReal
MündidSageli kasutatud: sentavo5, sentavo10, sentavo25, sentavo50, R$1
PangatähedSageli kasutatud: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Harva kasutatud: R$2
KeskpankBrasiilia Keskpank
Kasutajad
Brasiilia

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789683
USD / CAD1.36666
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670796

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%