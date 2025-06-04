BRL - Brasiilia reaal
Brasiilia reaal on Brasiilia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Brasiilia reaal vahetuskurss on BRL kuni USD kurss. Reais valuutakood on BRL ja valuuta sümbol on R$. Allpool leiate Brasiilia reaal kursid ja valuutakonverteri.
Brasiilia reaal statistika
|Nimi
|Brasiilia reaal
|Sümbol
|R$
|Väiksem ühik
|1/100 = sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|sentavo
|Populaarseim BRL konverteerimine
|BRL kuni USD
|Populaarseim BRL graafik
|BRL kuni USD graafik
Brasiilia reaal profiil
|Hüüdnimed
|Real
|Mündid
|Sageli kasutatud: sentavo5, sentavo10, sentavo25, sentavo50, R$1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: R$5, R$10, R$20, R$50, R$100
Harva kasutatud: R$2
|Keskpank
|Brasiilia Keskpank
|Kasutajad
Brasiilia
Brasiilia
Miks olete huvitatud BRL-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida BRL e-posti uuendusedHankida BRL kursid oma telefoniHankida BRL valuutaandmete API oma ettevõttele