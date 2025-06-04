BOB - Boliivia boliviaano
Boliivia boliviaano on Bolivia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Boliivia boliviaano vahetuskurss on BOB kuni USD kurss. Boliviaanod valuutakood on BOB ja valuuta sümbol on $b. Allpool leiate Boliivia boliviaano kursid ja valuutakonverteri.
Boliivia boliviaano statistika
|Nimi
|Boliivia boliviaano
|Sümbol
|$b
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavo
|Populaarseim BOB konverteerimine
|BOB kuni USD
|Populaarseim BOB graafik
|BOB kuni USD graafik
Boliivia boliviaano profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sentavo10, Sentavo20, Sentavo50, $b1, $b2, $b5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Keskpank
|Bolivia Keskpank
|Kasutajad
Bolivia
Miks olete huvitatud BOB-st?
