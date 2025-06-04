BOB - Boliivia boliviaano

Boliivia boliviaano on Bolivia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Boliivia boliviaano vahetuskurss on BOB kuni USD kurss. Boliviaanod valuutakood on BOB ja valuuta sümbol on $b. Allpool leiate Boliivia boliviaano kursid ja valuutakonverteri.