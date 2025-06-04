  1. Avaleht
BOB - Boliivia boliviaano

Boliivia boliviaano on Bolivia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Boliivia boliviaano vahetuskurss on BOB kuni USD kurss. Boliviaanod valuutakood on BOB ja valuuta sümbol on $b. Allpool leiate Boliivia boliviaano kursid ja valuutakonverteri.

Boliivia boliviaano statistika

NimiBoliivia boliviaano
Sümbol$b
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim BOB konverteerimineBOB kuni USD
Populaarseim BOB graafikBOB kuni USD graafik

Boliivia boliviaano profiil

MündidSageli kasutatud: Sentavo10, Sentavo20, Sentavo50, $b1, $b2, $b5
PangatähedSageli kasutatud: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
KeskpankBolivia Keskpank
Kasutajad
Bolivia

