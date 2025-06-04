  1. Avaleht
BND - Brunei dollar

Brunei dollar on Brunei Darussalam valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Brunei dollar vahetuskurss on BND kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BND ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Brunei dollar kursid ja valuutakonverteri.

Brunei dollar statistika

NimiBrunei dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim BND konverteerimineBND kuni USD
Populaarseim BND graafikBND kuni USD graafik

Brunei dollar profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent20, Sent50
PangatähedSageli kasutatud: $1, $5, $10
KeskpankBrunei Darussalama Rahandusasutus
Kasutajad
Brunei Darussalam

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789683
USD / CAD1.36666
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670796

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%