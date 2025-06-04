BND - Brunei dollar
Brunei dollar on Brunei Darussalam valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Brunei dollar vahetuskurss on BND kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BND ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Brunei dollar kursid ja valuutakonverteri.
Brunei dollar statistika
|Nimi
|Brunei dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim BND konverteerimine
|BND kuni USD
|Populaarseim BND graafik
|BND kuni USD graafik
Brunei dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent20, Sent50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $1, $5, $10
|Keskpank
|Brunei Darussalama Rahandusasutus
|Kasutajad
Brunei Darussalam
Miks olete huvitatud BND-st?
