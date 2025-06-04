  1. Avaleht
BMD - Bermuda dollar

Bermuda dollar on Bermuuda valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bermuda dollar vahetuskurss on BMD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BMD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Bermuda dollar kursid ja valuutakonverteri.

BMDBermuda dollar

Bermuda dollar statistika

NimiBermuda dollar
Sümbol$
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim BMD konverteerimineBMD kuni USD
Populaarseim BMD graafikBMD kuni USD graafik

Bermuda dollar profiil

KeskpankBermuuda Rahandusasutus
Kasutajad
Bermuuda

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789683
USD / CAD1.36666
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670796

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%