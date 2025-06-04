BIF - Burundi frank
Burundi frank on Burundi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Burundi frank vahetuskurss on BIF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on BIF ja valuuta sümbol on FBu. Allpool leiate Burundi frank kursid ja valuutakonverteri.
Burundi frank statistika
|Nimi
|Burundi frank
|Sümbol
|Frank
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentime
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentime
|Populaarseim BIF konverteerimine
|BIF kuni USD
|Populaarseim BIF graafik
|BIF kuni USD graafik
Burundi frank profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Frank1, Frank5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
|Keskpank
|Burundi Vabariigi Pank
|Kasutajad
Burundi
Miks olete huvitatud BIF-st?
