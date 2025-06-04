  1. Avaleht
bif
BIF - Burundi frank

Burundi frank on Burundi valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Burundi frank vahetuskurss on BIF kuni USD kurss. Frankid valuutakood on BIF ja valuuta sümbol on FBu. Allpool leiate Burundi frank kursid ja valuutakonverteri.

bif
BIFBurundi frank

Burundi frank statistika

NimiBurundi frank
SümbolFrank
Väiksem ühik1/100 = Sentime
Väiksema ühiku sümbolSentime
Populaarseim BIF konverteerimineBIF kuni USD
Populaarseim BIF graafikBIF kuni USD graafik

Burundi frank profiil

MündidSageli kasutatud: Frank1, Frank5
PangatähedSageli kasutatud: Frank10, Frank20, Frank50, Frank100, Frank500, Frank1000, Frank2000, Frank5000, Frank10000
KeskpankBurundi Vabariigi Pank
Kasutajad
Burundi

