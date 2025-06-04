  1. Avaleht
BHD - Bahreini dinaar

Bahreini dinaar on Bahrein valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bahreini dinaar vahetuskurss on BHD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on BHD ja valuuta sümbol on .د.ب. Allpool leiate Bahreini dinaar kursid ja valuutakonverteri.

Bahreini dinaar statistika

NimiBahreini dinaar
SümbolBD
Väiksem ühik1/1000 = Fils
Väiksema ühiku sümbolFils
Populaarseim BHD konverteerimineBHD kuni USD
Populaarseim BHD graafikBHD kuni USD graafik

Bahreini dinaar profiil

MündidSageli kasutatud: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
PangatähedSageli kasutatud: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
KeskpankBahreini Keskpank
Kasutajad
Bahrein

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789683
USD / CAD1.36666
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670796

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%