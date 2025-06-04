BHD - Bahreini dinaar
Bahreini dinaar on Bahrein valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bahreini dinaar vahetuskurss on BHD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on BHD ja valuuta sümbol on .د.ب. Allpool leiate Bahreini dinaar kursid ja valuutakonverteri.
Bahreini dinaar statistika
|Nimi
|Bahreini dinaar
|Sümbol
|BD
|Väiksem ühik
|1/1000 = Fils
|Väiksema ühiku sümbol
|Fils
|Populaarseim BHD konverteerimine
|BHD kuni USD
|Populaarseim BHD graafik
|BHD kuni USD graafik
Bahreini dinaar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Fils5, Fils10, Fils25, Fils50, Fils100, Fils500
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Fils500, Fils1, Fils5, Fils10, Fils20
|Keskpank
|Bahreini Keskpank
|Kasutajad
Bahrein
Bahrein
