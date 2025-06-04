BHD - Bahreini dinaar

Bahreini dinaar on Bahrein valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bahreini dinaar vahetuskurss on BHD kuni USD kurss. Dinaarid valuutakood on BHD ja valuuta sümbol on .د.ب. Allpool leiate Bahreini dinaar kursid ja valuutakonverteri.