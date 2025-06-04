BGN - Bulgaaria leev
Bulgaaria leev on Bulgaaria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bulgaaria leev vahetuskurss on BGN kuni USD kurss. Leev valuutakood on BGN ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Bulgaaria leev kursid ja valuutakonverteri.
Teade: Bulgaaria Leev (BGN) asendati Euroga (EUR) 1. jaanuaril 2026.
Bulgaaria Leev asendatud Euroga
Alates 1. jaanuarist 2026 on Bulgaaria ametlikult vastu võtnud Euro oma rahana, asendades Bulgaaria Leeva (BGN). See üleminek tähistab Bulgaaria sisenemist euroala. Bulgaaria Leev ei ole enam käibel ja on asendatud Euroga fikseeritud vahetuskursside alusel.
Bulgaaria leev statistika
|Nimi
|Bulgaaria leev
|Sümbol
|лв
|Väiksem ühik
|1/100 = Stotinki
|Väiksema ühiku sümbol
|стотинки
|Populaarseim BGN konverteerimine
|BGN kuni USD
|Populaarseim BGN graafik
|BGN kuni USD graafik
Bulgaaria leev profiil
|Hüüdnimed
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Mündid
|Sageli kasutatud: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Harva kasutatud: лв1
|Keskpank
|Bulgaaria Rahvusbank
|Kasutajad
Bulgaaria
Bulgaaria
