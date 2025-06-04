  1. Avaleht
bgn
BGN - Bulgaaria leev

Bulgaaria leev on Bulgaaria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bulgaaria leev vahetuskurss on BGN kuni USD kurss. Leev valuutakood on BGN ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Bulgaaria leev kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Bulgaaria Leev (BGN) asendati Euroga (EUR) 1. jaanuaril 2026.

bgn
BGNBulgaaria leev (aegunud)

Bulgaaria Leev asendatud Euroga
Alates 1. jaanuarist 2026 on Bulgaaria ametlikult vastu võtnud Euro oma rahana, asendades Bulgaaria Leeva (BGN). See üleminek tähistab Bulgaaria sisenemist euroala. Bulgaaria Leev ei ole enam käibel ja on asendatud Euroga fikseeritud vahetuskursside alusel.

Bulgaaria leev statistika

NimiBulgaaria leev
Sümbolлв
Väiksem ühik1/100 = Stotinki
Väiksema ühiku sümbolстотинки
Populaarseim BGN konverteerimineBGN kuni USD
Populaarseim BGN graafikBGN kuni USD graafik

Bulgaaria leev profiil

HüüdnimedKint (masc), Kinta (fem)
MündidSageli kasutatud: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
PangatähedSageli kasutatud: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Harva kasutatud: лв1
KeskpankBulgaaria Rahvusbank
Kasutajad
Bulgaaria

