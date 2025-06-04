BGN - Bulgaaria leev

Bulgaaria leev on Bulgaaria valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bulgaaria leev vahetuskurss on BGN kuni USD kurss. Leev valuutakood on BGN ja valuuta sümbol on лв. Allpool leiate Bulgaaria leev kursid ja valuutakonverteri.

Teade: Bulgaaria Leev (BGN) asendati Euroga (EUR) 1. jaanuaril 2026.