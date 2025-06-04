BDT - Bangladeshi taka
Bangladeshi taka on Bangladesh valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bangladeshi taka vahetuskurss on BDT kuni USD kurss. Takas valuutakood on BDT ja valuuta sümbol on ৳. Allpool leiate Bangladeshi taka kursid ja valuutakonverteri.
Bangladeshi taka statistika
|Nimi
|Bangladeshi taka
|Sümbol
|Tk
|Väiksem ühik
|1/100 = poisha
|Väiksema ühiku sümbol
|poisha
|Populaarseim BDT konverteerimine
|BDT kuni USD
|Populaarseim BDT graafik
|BDT kuni USD graafik
Bangladeshi taka profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Tk1, Tk2, Tk5
Harva kasutatud: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Harva kasutatud: Tk1
|Keskpank
|Bangladeshi pank
|Kasutajad
Bangladesh
Bangladesh
Miks olete huvitatud BDT-st?
Ma tahan...Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida BDT e-posti uuendusedHankida BDT kursid oma telefoniHankida BDT valuutaandmete API oma ettevõttele