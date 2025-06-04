  1. Avaleht
BDT - Bangladeshi taka

Bangladeshi taka on Bangladesh valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Bangladeshi taka vahetuskurss on BDT kuni USD kurss. Takas valuutakood on BDT ja valuuta sümbol on ৳. Allpool leiate Bangladeshi taka kursid ja valuutakonverteri.

Bangladeshi taka statistika

NimiBangladeshi taka
SümbolTk
Väiksem ühik1/100 = poisha
Väiksema ühiku sümbolpoisha
Populaarseim BDT konverteerimineBDT kuni USD
Populaarseim BDT graafikBDT kuni USD graafik

Bangladeshi taka profiil

MündidSageli kasutatud: Tk1, Tk2, Tk5
Harva kasutatud: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
PangatähedSageli kasutatud: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Harva kasutatud: Tk1
KeskpankBangladeshi pank
Kasutajad
Bangladesh

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17705
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.568
GBP / USD1.34925
USD / CHF0.789683
USD / CAD1.36666
EUR / JPY184.288
AUD / USD0.670796

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%