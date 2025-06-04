BBD - Barbadose dollar
Barbadose dollar on Barbados valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Barbadose dollar vahetuskurss on BBD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BBD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Barbadose dollar kursid ja valuutakonverteri.
Barbadose dollar statistika
|Nimi
|Barbadose dollar
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sent
|Väiksema ühiku sümbol
|Sent
|Populaarseim BBD konverteerimine
|BBD kuni USD
|Populaarseim BBD graafik
|BBD kuni USD graafik
Barbadose dollar profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25, $1
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Keskpank
|Barbadosi keskpank
|Kasutajad
Barbados
Barbados
Miks olete huvitatud BBD-st?
