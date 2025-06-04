  1. Avaleht
BBD - Barbadose dollar

Barbadose dollar on Barbados valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Barbadose dollar vahetuskurss on BBD kuni USD kurss. Dollari valuutakood on BBD ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Barbadose dollar kursid ja valuutakonverteri.

BBDBarbadose dollar

Barbadose dollar statistika

NimiBarbadose dollar
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sent
Väiksema ühiku sümbolSent
Populaarseim BBD konverteerimineBBD kuni USD
Populaarseim BBD graafikBBD kuni USD graafik

Barbadose dollar profiil

MündidSageli kasutatud: Sent1, Sent5, Sent10, Sent25, $1
PangatähedSageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskpankBarbadosi keskpank
Kasutajad
Barbados

