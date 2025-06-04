AZN - Aserbaidžaani manat
Aserbaidžaani manat on Aserbaidžaan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Aserbaidžaani manat vahetuskurss on AZN kuni USD kurss. Manatid valuutakood on AZN ja valuuta sümbol on ₼. Allpool leiate Aserbaidžaani manat kursid ja valuutakonverteri.
Aserbaidžaani manat statistika
|Nimi
|Aserbaidžaani manat
|Sümbol
|₼
|Väiksem ühik
|1/100 = Qepik
|Väiksema ühiku sümbol
|qr
|Populaarseim AZN konverteerimine
|AZN kuni USD
|Populaarseim AZN graafik
|AZN kuni USD graafik
Aserbaidžaani manat profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Keskpank
|Aserbaidžaani Vabariigi Keskpank
|Kasutajad
Aserbaidžaan
Aserbaidžaan
