  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. AZN

azn
AZN - Aserbaidžaani manat

Aserbaidžaani manat on Aserbaidžaan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Aserbaidžaani manat vahetuskurss on AZN kuni USD kurss. Manatid valuutakood on AZN ja valuuta sümbol on ₼. Allpool leiate Aserbaidžaani manat kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

azn
AZNAserbaidžaani manat

Aserbaidžaani manat statistika

NimiAserbaidžaani manat
Sümbol
Väiksem ühik1/100 = Qepik
Väiksema ühiku sümbolqr
Populaarseim AZN konverteerimineAZN kuni USD
Populaarseim AZN graafikAZN kuni USD graafik

Aserbaidžaani manat profiil

MündidSageli kasutatud: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
PangatähedSageli kasutatud: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
KeskpankAserbaidžaani Vabariigi Keskpank
Kasutajad
Aserbaidžaan

Miks olete huvitatud AZN-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida AZN e-posti uuendusedHankida AZN kursid oma telefoniHankida AZN valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.555
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789581
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670830

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%