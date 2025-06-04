AZN - Aserbaidžaani manat

Aserbaidžaani manat on Aserbaidžaan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Aserbaidžaani manat vahetuskurss on AZN kuni USD kurss. Manatid valuutakood on AZN ja valuuta sümbol on ₼. Allpool leiate Aserbaidžaani manat kursid ja valuutakonverteri.