AWG - Aruba floriin
Aruba floriin on Aruba valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Aruba floriin vahetuskurss on AWG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on AWG ja valuuta sümbol on ƒ. Allpool leiate Aruba floriin kursid ja valuutakonverteri.
Aruba floriin statistika
|Nimi
|Aruba floriin
|Sümbol
|ƒ
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim AWG konverteerimine
|AWG kuni USD
|Populaarseim AWG graafik
|AWG kuni USD graafik
Aruba floriin profiil
|Kasutajad
Aruba
Aruba
