AWG - Aruba floriin

Aruba floriin on Aruba valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Aruba floriin vahetuskurss on AWG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on AWG ja valuuta sümbol on ƒ. Allpool leiate Aruba floriin kursid ja valuutakonverteri.

Aruba floriin statistika

NimiAruba floriin
Sümbolƒ
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim AWG konverteerimineAWG kuni USD
Populaarseim AWG graafikAWG kuni USD graafik

Aruba floriin profiil

Kasutajad
Aruba

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.555
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789581
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670830

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%