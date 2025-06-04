AWG - Aruba floriin

Aruba floriin on Aruba valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Aruba floriin vahetuskurss on AWG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on AWG ja valuuta sümbol on ƒ. Allpool leiate Aruba floriin kursid ja valuutakonverteri.