ARS - Argentina peeso

Argentina peeso on Argentina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Argentina peeso vahetuskurss on ARS kuni USD kurss. Pesod valuutakood on ARS ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Argentina peeso kursid ja valuutakonverteri.

Argentina peeso statistika

NimiArgentina peeso
Sümbol$
Väiksem ühik1/100 = Sentavo
Väiksema ühiku sümbolSentavo
Populaarseim ARS konverteerimineARS kuni USD
Populaarseim ARS graafikARS kuni USD graafik

Argentina peeso profiil

MündidSageli kasutatud: Sentavo5, Sentavo10, Sentavo25, Sentavo50, $1, $2
PangatähedSageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
KeskpankArgentina Keskpank
Kasutajad
Argentina, Falklandi saared

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17717
GBP / EUR1.14630
USD / JPY156.555
GBP / USD1.34939
USD / CHF0.789581
USD / CAD1.36655
EUR / JPY184.292
AUD / USD0.670830

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%