ARS - Argentina peeso
Argentina peeso on Argentina valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Argentina peeso vahetuskurss on ARS kuni USD kurss. Pesod valuutakood on ARS ja valuuta sümbol on $. Allpool leiate Argentina peeso kursid ja valuutakonverteri.
Argentina peeso statistika
|Nimi
|Argentina peeso
|Sümbol
|$
|Väiksem ühik
|1/100 = Sentavo
|Väiksema ühiku sümbol
|Sentavo
|Populaarseim ARS konverteerimine
|ARS kuni USD
|Populaarseim ARS graafik
|ARS kuni USD graafik
Argentina peeso profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Sentavo5, Sentavo10, Sentavo25, Sentavo50, $1, $2
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Keskpank
|Argentina Keskpank
|Kasutajad
Argentina, Falklandi saared
