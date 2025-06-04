  1. Avaleht
AOA - Angola kvanza

Angola kvanza on Angola valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Angola kvanza vahetuskurss on AOA kuni USD kurss. Kwanza valuutakood on AOA ja valuuta sümbol on Kz. Allpool leiate Angola kvanza kursid ja valuutakonverteri.

Angola kvanza statistika

NimiAngola kvanza
SümbolKz
Väiksem ühik1/100 = cêntimo
Väiksema ühiku sümbolcêntimo
Populaarseim AOA konverteerimineAOA kuni USD
Populaarseim AOA graafikAOA kuni USD graafik

Angola kvanza profiil

MündidSageli kasutatud: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
PangatähedSageli kasutatud: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
KeskpankBanco Nacional de Angola
Kasutajad
Angola

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17716
GBP / EUR1.14637
USD / JPY156.539
GBP / USD1.34946
USD / CHF0.789555
USD / CAD1.36658
EUR / JPY184.272
AUD / USD0.670827

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%