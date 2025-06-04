AOA - Angola kvanza
Angola kvanza on Angola valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Angola kvanza vahetuskurss on AOA kuni USD kurss. Kwanza valuutakood on AOA ja valuuta sümbol on Kz. Allpool leiate Angola kvanza kursid ja valuutakonverteri.
Angola kvanza statistika
|Nimi
|Angola kvanza
|Sümbol
|Kz
|Väiksem ühik
|1/100 = cêntimo
|Väiksema ühiku sümbol
|cêntimo
|Populaarseim AOA konverteerimine
|AOA kuni USD
|Populaarseim AOA graafik
|AOA kuni USD graafik
Angola kvanza profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Keskpank
|Banco Nacional de Angola
|Kasutajad
Angola
Angola
