ANG - Hollandi Antillide kulden
Hollandi Antillide kulden on Hollandi Antillid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Hollandi Antillide kulden vahetuskurss on ANG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on ANG ja valuuta sümbol on ƒ. Allpool leiate Hollandi Antillide kulden kursid ja valuutakonverteri.
Hollandi Antillide kulden statistika
|Nimi
|Hollandi Antillide kulden
|Sümbol
|ƒ
|Väiksem ühik
|Väiksema ühiku sümbol
|Populaarseim ANG konverteerimine
|ANG kuni USD
|Populaarseim ANG graafik
|ANG kuni USD graafik
Hollandi Antillide kulden profiil
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Kasutajad
Hollandi Antillid, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
