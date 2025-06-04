  1. Avaleht
ang
ANG - Hollandi Antillide kulden

Hollandi Antillide kulden on Hollandi Antillid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Hollandi Antillide kulden vahetuskurss on ANG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on ANG ja valuuta sümbol on ƒ. Allpool leiate Hollandi Antillide kulden kursid ja valuutakonverteri.

Hollandi Antillide kulden statistika

NimiHollandi Antillide kulden
Sümbolƒ
Väiksem ühik
Väiksema ühiku sümbol
Populaarseim ANG konverteerimineANG kuni USD
Populaarseim ANG graafikANG kuni USD graafik

Hollandi Antillide kulden profiil

PangatähedSageli kasutatud: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Kasutajad
Hollandi Antillid, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

