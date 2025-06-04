ANG - Hollandi Antillide kulden

Hollandi Antillide kulden on Hollandi Antillid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Hollandi Antillide kulden vahetuskurss on ANG kuni USD kurss. Guilderid (ka nimetatakse Florinideks) valuutakood on ANG ja valuuta sümbol on ƒ. Allpool leiate Hollandi Antillide kulden kursid ja valuutakonverteri.