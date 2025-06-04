  1. Avaleht
  2. Valuutaentsüklopeedia
  3. AMD

amd
AMD - Armeenia dramm

Armeenia dramm on Armeenia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Armeenia dramm vahetuskurss on AMD kuni USD kurss. Dramid valuutakood on AMD ja valuuta sümbol on ֏. Allpool leiate Armeenia dramm kursid ja valuutakonverteri.

Vali valuuta

amd
AMDArmeenia dramm

Armeenia dramm statistika

NimiArmeenia dramm
Sümbol֏
Väiksem ühik1/100 = Luma
Väiksema ühiku sümbolLuma
Populaarseim AMD konverteerimineAMD kuni USD
Populaarseim AMD graafikAMD kuni USD graafik

Armeenia dramm profiil

MündidSageli kasutatud: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
PangatähedSageli kasutatud: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
KeskpankArmeenia Keskpank
Kasutajad
Armeenia

Miks olete huvitatud AMD-st?

Ma tahan...

Saata odava rahaülekande Ameerika ÜhendriikidesseSaata odava rahaülekande ÜhendkuningriikiSaata odava rahaülekande KanadasseSaata odava rahaülekande AustraaliasseSaata odava rahaülekande Uus-MeremaaleTellida AMD e-posti uuendusedHankida AMD kursid oma telefoniHankida AMD valuutaandmete API oma ettevõttele

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17830
GBP / EUR1.14657
USD / JPY156.442
GBP / USD1.35100
USD / CHF0.788525
USD / CAD1.36538
EUR / JPY184.335
AUD / USD0.671806

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%