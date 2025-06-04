AMD - Armeenia dramm
Armeenia dramm on Armeenia valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Armeenia dramm vahetuskurss on AMD kuni USD kurss. Dramid valuutakood on AMD ja valuuta sümbol on ֏. Allpool leiate Armeenia dramm kursid ja valuutakonverteri.
Armeenia dramm statistika
|Nimi
|Armeenia dramm
|Sümbol
|֏
|Väiksem ühik
|1/100 = Luma
|Väiksema ühiku sümbol
|Luma
|Populaarseim AMD konverteerimine
|AMD kuni USD
|Populaarseim AMD graafik
|AMD kuni USD graafik
Armeenia dramm profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Keskpank
|Armeenia Keskpank
|Kasutajad
Armeenia
Armeenia
Miks olete huvitatud AMD-st?
