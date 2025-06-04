ALL - Albaania lekk
Albaania lekk on Albaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Albaania lekk vahetuskurss on ALL kuni USD kurss. Leke valuutakood on ALL ja valuuta sümbol on L. Allpool leiate Albaania lekk kursid ja valuutakonverteri.
Albaania lekk statistika
|Nimi
|Albaania lekk
|Sümbol
|Lek
|Väiksem ühik
|1/100 = Qindarkë
|Väiksema ühiku sümbol
|Qindarkë
|Populaarseim ALL konverteerimine
|ALL kuni USD
|Populaarseim ALL graafik
|ALL kuni USD graafik
Albaania lekk profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
|Keskpank
|Albaania pank
|Kasutajad
Albaania
Albaania
Miks olete huvitatud ALL-st?
