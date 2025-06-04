  1. Avaleht
ALL - Albaania lekk

Albaania lekk on Albaania valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Albaania lekk vahetuskurss on ALL kuni USD kurss. Leke valuutakood on ALL ja valuuta sümbol on L. Allpool leiate Albaania lekk kursid ja valuutakonverteri.

Albaania lekk statistika

NimiAlbaania lekk
SümbolLek
Väiksem ühik1/100 = Qindarkë
Väiksema ühiku sümbolQindarkë
Populaarseim ALL konverteerimineALL kuni USD
Populaarseim ALL graafikALL kuni USD graafik

Albaania lekk profiil

MündidSageli kasutatud: Lek1, Lek5, Lek10, Lek20, Lek50, Lek100
PangatähedSageli kasutatud: Lek200, Lek500, Lek1000, Lek2000, Lek5000
KeskpankAlbaania pank
Kasutajad
Albaania

