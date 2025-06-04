AFN - Afganistani afgaani
Afganistani afgaani on Afganistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Afganistani afgaani vahetuskurss on AFN kuni USD kurss. Afganid valuutakood on AFN ja valuuta sümbol on ؋. Allpool leiate Afganistani afgaani kursid ja valuutakonverteri.
Afganistani afgaani statistika
|Nimi
|Afganistani afgaani
|Sümbol
|؋
|Väiksem ühik
|1/100 = Pul
|Väiksema ühiku sümbol
|Pul
|Populaarseim AFN konverteerimine
|AFN kuni USD
|Populaarseim AFN graafik
|AFN kuni USD graafik
Afganistani afgaani profiil
|Mündid
|Sageli kasutatud: ؋1, ؋2, ؋5
|Pangatähed
|Sageli kasutatud: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Keskpank
|Da Afganistani pank
|Kasutajad
Afganistan
Miks olete huvitatud AFN-st?
