AFN - Afganistani afgaani

Afganistani afgaani on Afganistan valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Afganistani afgaani vahetuskurss on AFN kuni USD kurss. Afganid valuutakood on AFN ja valuuta sümbol on ؋. Allpool leiate Afganistani afgaani kursid ja valuutakonverteri.

Afganistani afgaani statistika

NimiAfganistani afgaani
Sümbol؋
Väiksem ühik1/100 = Pul
Väiksema ühiku sümbolPul
Populaarseim AFN konverteerimineAFN kuni USD
Populaarseim AFN graafikAFN kuni USD graafik

Afganistani afgaani profiil

MündidSageli kasutatud: ؋1, ؋2, ؋5
PangatähedSageli kasutatud: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
KeskpankDa Afganistani pank
Kasutajad
Afganistan

Miks olete huvitatud AFN-st?

Ma tahan...

