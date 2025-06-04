AED - Araabia Ühendemiraatide dirhem

20. sajandi alguses hakkasid Araabia Ühendemiraadid kasutama Briti suveräänseid kuldmünte ja Maria Theresa thalereid; teised valuutad, nagu India ruupia, ringlevad samuti riigis. 1959. aastal võtsid nad kasutusele Pärsia lahe ruupia, mille väljastas India keskpank, väärtuses, mis on võrdne India ruupiaga.

India ruupia devalveerimine 1966. aastal mõjutas otseselt lahe ruupia väärtust, seega reageeris UAE, tutvustades oma valuutat. Nad võtsid kasutusele Saudi riyali ajutise valuutana ja samal aastal asendasid nad selle Katar ja Dubai riyaliga pariteedis. Kõik emiraadid - välja arvatud Abu Dhabi, mis kasutas Bahreini dinaari - kasutasid Katar ja Dubai riyalit kuni 1973. aastani, mil loodi Araabia Ühendemiraatide dirham. 1978. aastal võttis dirham kasutusele fikseeritud vahetuskurssi Rahvusvahelise Valuutafondi erikrediidi õiguste suhtes. Seejärel seoti see 1997. aastal USA dollariga vahetuskurss 1 USD = 3.6725 AED.