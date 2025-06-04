  1. Avaleht
aed
AED - Araabia Ühendemiraatide dirhem

Araabia Ühendemiraatide dirhem on Araabia Ühendemiraadid valuuta. Meie valuutade edetabelid näitavad, et kõige populaarsem Araabia Ühendemiraatide dirhem vahetuskurss on AED kuni USD kurss. Dirhamid valuutakood on AED ja valuuta sümbol on د.إ. Allpool leiate Araabia Ühendemiraatide dirhem kursid ja valuutakonverteri.

20. sajandi alguses hakkasid Araabia Ühendemiraadid kasutama Briti suveräänseid kuldmünte ja Maria Theresa thalereid; teised valuutad, nagu India ruupia, ringlevad samuti riigis. 1959. aastal võtsid nad kasutusele Pärsia lahe ruupia, mille väljastas India keskpank, väärtuses, mis on võrdne India ruupiaga.

India ruupia devalveerimine 1966. aastal mõjutas otseselt lahe ruupia väärtust, seega reageeris UAE, tutvustades oma valuutat. Nad võtsid kasutusele Saudi riyali ajutise valuutana ja samal aastal asendasid nad selle Katar ja Dubai riyaliga pariteedis. Kõik emiraadid - välja arvatud Abu Dhabi, mis kasutas Bahreini dinaari - kasutasid Katar ja Dubai riyalit kuni 1973. aastani, mil loodi Araabia Ühendemiraatide dirham. 1978. aastal võttis dirham kasutusele fikseeritud vahetuskurssi Rahvusvahelise Valuutafondi erikrediidi õiguste suhtes. Seejärel seoti see 1997. aastal USA dollariga vahetuskurss 1 USD = 3.6725 AED.

Araabia Ühendemiraatide dirhem statistika

NimiAraabia Ühendemiraatide dirhem
Sümbolد.إ
Väiksem ühik1/100 = fils
Väiksema ühiku sümbolفلس
Populaarseim AED konverteerimineAED kuni USD
Populaarseim AED graafikAED kuni USD graafik

Araabia Ühendemiraatide dirhem profiil

MündidSageli kasutatud: فلس50, د.إ1
Harva kasutatud: فلس25
PangatähedSageli kasutatud: د.إ5, د.إ10, د.إ20, د.إ50, د.إ100, د.إ200, د.إ500
Harva kasutatud: د.إ1000
KeskpankUAE keskpank
Kasutajad
Araabia Ühendemiraadid

Reaalajas valuutakursid

ValuutaKurssMuutus
EUR / USD1.17837
GBP / EUR1.14649
USD / JPY156.438
GBP / USD1.35100
USD / CHF0.788457
USD / CAD1.36542
EUR / JPY184.343
AUD / USD0.671822

Keskpankade intressimäärad

ValuutaIntressimäär
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%