ZWL - Zimbabvejski dolar

Zimbabvejski dolar je valuta Zimbabve. Koda valute za Dolarji je ZWL, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Zimbabvejski dolar in pretvornik valut.

Obvestilo: Ta zimbabvejski dolar (ZWL) je bil za nedoločen čas suspendiran.

ZWLZimbabvejski dolar (zastarelo)

Statistika Zimbabvejski dolar

ImeZimbabvejski dolar
Simbol$
Manjša enota1/100 = Cent
Simbol manjše enoteCent

Profil Zimbabvejski dolar

Centralna bankaRezervna banka Zimbabve

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.17758
GBP / EUR1.14618
USD / JPY156.537
GBP / USD1.34971
USD / CHF0.789285
USD / CAD1.36737
EUR / JPY184.334
AUD / USD0.671070

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%