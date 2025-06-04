ZWL - Zimbabvejski dolar
Zimbabvejski dolar je valuta Zimbabve. Koda valute za Dolarji je ZWL, simbol valute pa je $. Spodaj boste našli tečaje Zimbabvejski dolar in pretvornik valut.
Obvestilo: Ta zimbabvejski dolar (ZWL) je bil za nedoločen čas suspendiran.
Statistika Zimbabvejski dolar
|Ime
|Zimbabvejski dolar
|Simbol
|$
|Manjša enota
|1/100 = Cent
|Simbol manjše enote
|Cent
Profil Zimbabvejski dolar
|Centralna banka
|Rezervna banka Zimbabve
Zakaj vas zanima ZWL?
