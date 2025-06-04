Opozorila o menjalnih tečajih

Prijavite se (ali registrirajte!) zdaj in prejemajte brezplačna opozorila o menjalnih tečajih od Xe

PretvoriPošljiGrafiOpozorila

Dovolite nam, da spremljamo trg za vas

Valutni trgi se nenehno gibljejo. Pridobite opozorila o menjalnih tečajih, da nikoli ne zamudite želenega tečaja.

Pridobi opozorila o tečajih

Kako delujejo opozorila o hitrosti Xe

Create account icon

1. Ustvari račun

En brezplačen račun za vse vaše potrebe po tuji valuti

Set desired rate icon

2. Nastavite želeno ceno

Ustvarite več opozoril za spremljanje izbranih valut

Confirm and get notified icon

3. Prejemajte obvestila

Obvestili vas bomo, ko bo vaša želena cena aktivirana

Odpri brezplačen račun

Rate alerts for the mid-market rate

Opozorila o obrestnih merah Xe uporabljajo srednje tržne obrestne mere

Srednji tržni tečaj je vmesna točka med povpraševanjem in ponudbo za določeno valuto, kar pomeni, da se lahko in se ves čas spreminja.

Morate ustvariti tržno naročilo in želite zagotoviti, da boste dobili najboljšo možno ceno? Xe lahko pomaga! Registrirajte se ali prijavite, če želite izvedeti več o našem izdelku za denarne prenose in nastaviti tržno naročilo.

Xe App on iPhone

Prenesite aplikacijo Xe

Preverite trenutne cene, varno pošiljajte denar, nastavite opozorila o cenah, prejemajte obvestila in še več.

Skeniraj me!

app store svggoogle play svg

Več kot 113 milijonov prenosov po vsem svetu