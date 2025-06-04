OsebnoPoslovno
Mednarodni denarni prenosi in globalne pretvorbe valut

Vodilni na svetu pri pretvorbah valut in globalnih denarnih nakazilih že več kot 30 let

Varni veliki prenosi

Poslovne rešitve

Aplikacija Xe Money

Globalne pretvorbe valut

Želite opraviti velike prenose?

Lahko premagamo tečaje konkurence

Rezerviraj klic

Pošljite denar prek spleta

Mednarodni denarni prenosi so postali enostavni

Pri Xe omogočamo hitro, varno in priročno pošiljanje denarja. Z le nekaj kliki lahko denar pošljete v več kot 190 držav po vsem svetu. Pridružite se tisočim, ki nam vsak dan zaupajo pri svojih potrebah po denarnih nakazilih.

Multi-currency accounts

Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.

Hold funds in multiple currencies

Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.

Menjalni tečaji v živo

Primerjajte več kot 100 valut v realnem času in poiščite pravi trenutek za prenos sredstev

Kako poslati denar prek spleta z Xe

  1. 1

    Prijavite se brezplačno

    Traja le nekaj minut – potrebujete le e-poštni naslov in pripravljeni ste začeti!

  2. 2

    Pridobite ponudbo

    Izberite državo namembca, valuto pošiljanja in prejemnika ter znesek pošiljanja, da ustvarite ponudbo.

  3. 3

    Dodajte prejemnika

    Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podatke, kot sta ime in naslov).

  4. 4

    Potrdite svojo identiteto

    Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo vašo identiteto in zaščitimo vaš denar.

  5. 5

    Potrdite ponudbo

    Potrdite in nakažite sredstva z bančnim računom, kreditno ali debetno kartico in končali ste!

  6. 6

    Sledenje vašemu nakazilu

    Preverite, kje je vaš denar in kdaj prispe do prejemnika. Pridobite podporo v živo prek klepeta, telefona in e-pošte.

Upravljajte svoje valute na poti z aplikacijo Xe

Ima vse, kar potrebujete za mednarodne denarne prenose – enostavno, varno in nizke provizije, ki se začnejo že pri 0 USD.
Orodja za valute Xe

Vpogledi v devizne tečaje, napredni kazalniki, novice v živo in prilagodljive nadzorne plošče

Mednarodni prenosi

Pošljite denar v 190 držav prek 130 valut. Uživajte v prilagodljivih načinih pošiljanja in prejemanja denarja.
Opozorila o cenah

Nastavite brezplačna opozorila o tečajih za kateri koli valutni par. Obvestili vas bomo o želeni ceni.
Zgodovinski tečaji valut

Analizirajte trende tečajev za katero koli valuto v nekaj dneh, tednih, mesecih ali letih. Pridobite avtomatiziran vir podatkov o valutah prek API-ja Xe Currency Data.
Kalkulator IBAN

Poiščite in potrdite svojo IBAN (mednarodno številko bančnega računa), da se prepričate, da je vaše nakazilo poslano na pravi naslov.
Posodobitve valut po e-pošti

Prejemajte dnevno analizo trgov, menjalnih tečajev in novic neposredno v svoj nabiralnik.
API za podatke o valuti Xe

Zagotavljanje menjalnih tečajev komercialnega razreda več kot 3000 podjetjem po vsem svetu

Najbolj zaupanja vreden vir podatkov o valutah na svetu

Naš API za menjalne tečaje ponuja natančne in zanesljive podatke v realnem času za stotine valut. Xe-jeve lastne obrestne mere so pridobljene neposredno od ponudnikov finančnih podatkov in uglednih bank.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Xe za podjetja

Izkusite našo nadgrajeno poslovno platformo, ki omogoča preprosto hrambo, upravljanje in pošiljanje denarja čez meje – vse z enega računa.

Globalna plačila

Pošiljajte hitra in zanesljiva poslovna plačila po vsem svetu. Izvajajte enkratna ali množična plačila v več kot 190 držav v več kot 145 valutah.

Večvalutni računi

Imejte in upravljajte večvalutne račune brez namestitve ali mesečnih stroškov. Pretvarjajte, ko vam tečaji ustrezajo, in takoj pošljite plačila.

Upravljanje valutnih tveganj

Zaklenite menjalne tečaje ali postavite omejitve, da bo vaše podjetje ostalo stabilno tudi ob spremembah na trgih.

Integracije in avtomatizacija

Povežite Xe s svojim ERP ali računovodskim sistemom ali pa ga neposredno integrirajte z našim API-jem za avtomatizacijo plačil, poročanja in posodobitev.

Destinacije za pošiljanje denarja

Povezovanje sveta

