Mednarodni denarni prenosi in globalne pretvorbe valut
Vodilni na svetu pri pretvorbah valut in globalnih denarnih nakazilih že več kot 30 let
Globalne pretvorbe valut
Želite opraviti velike prenose?
Lahko premagamo tečaje konkurence
Pošljite denar prek spleta
Mednarodni denarni prenosi so postali enostavni
Pri Xe omogočamo hitro, varno in priročno pošiljanje denarja. Z le nekaj kliki lahko denar pošljete v več kot 190 držav po vsem svetu. Pridružite se tisočim, ki nam vsak dan zaupajo pri svojih potrebah po denarnih nakazilih.
Experience the smarter way to manage your money across borders. Hold funds in multiple currencies, convert when the rates suit you, and send instantly to over 190 countries.
Keep USD, GBP, EUR, AUD, CAD and more in one account. Your money stays ready to move whenever you are.
Menjalni tečaji v živo
Primerjajte več kot 100 valut v realnem času in poiščite pravi trenutek za prenos sredstev
Kako poslati denar prek spleta z Xe
- 1
Prijavite se brezplačno
Traja le nekaj minut – potrebujete le e-poštni naslov in pripravljeni ste začeti!
- 2
Pridobite ponudbo
Izberite državo namembca, valuto pošiljanja in prejemnika ter znesek pošiljanja, da ustvarite ponudbo.
- 3
Dodajte prejemnika
Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podatke, kot sta ime in naslov).
- 4
Potrdite svojo identiteto
Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo vašo identiteto in zaščitimo vaš denar.
- 5
Potrdite ponudbo
Potrdite in nakažite sredstva z bančnim računom, kreditno ali debetno kartico in končali ste!
- 6
Sledenje vašemu nakazilu
Preverite, kje je vaš denar in kdaj prispe do prejemnika. Pridobite podporo v živo prek klepeta, telefona in e-pošte.
Upravljajte svoje valute na poti z aplikacijo Xe
Orodja za valute Xe
Vpogledi v devizne tečaje, napredni kazalniki, novice v živo in prilagodljive nadzorne plošče
Mednarodni prenosi
Opozorila o cenah
Zgodovinski tečaji valut
Kalkulator IBAN
Posodobitve valut po e-pošti
API za podatke o valuti Xe
Zagotavljanje menjalnih tečajev komercialnega razreda več kot 3000 podjetjem po vsem svetu
Najbolj zaupanja vreden vir podatkov o valutah na svetu
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Xe za podjetja
Izkusite našo nadgrajeno poslovno platformo, ki omogoča preprosto hrambo, upravljanje in pošiljanje denarja čez meje – vse z enega računa.
Globalna plačila
Pošiljajte hitra in zanesljiva poslovna plačila po vsem svetu. Izvajajte enkratna ali množična plačila v več kot 190 držav v več kot 145 valutah.
Večvalutni računi
Imejte in upravljajte večvalutne račune brez namestitve ali mesečnih stroškov. Pretvarjajte, ko vam tečaji ustrezajo, in takoj pošljite plačila.
Upravljanje valutnih tveganj
Zaklenite menjalne tečaje ali postavite omejitve, da bo vaše podjetje ostalo stabilno tudi ob spremembah na trgih.
Integracije in avtomatizacija
Povežite Xe s svojim ERP ali računovodskim sistemom ali pa ga neposredno integrirajte z našim API-jem za avtomatizacijo plačil, poročanja in posodobitev.
Destinacije za pošiljanje denarja
Povezovanje sveta
Pošlji denar v Združeni arabski emirati
Pošlji denar v Albanija
Pošlji denar v Armenija
Pošlji denar v Argentina
Pošlji denar v Avstralija
Pošlji denar v Azerbajdžan
Pošlji denar v Bosna in Hercegovina
Pošlji denar v Belgija
Pošlji denar v Barbados
Pošlji denar v Bangladeš
Pošlji denar v Bolgarija
Pošlji denar v Bahrajn