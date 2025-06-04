Money transfer fees explained

Nizke ali brez provizij pri vsakem prenosu

Ponujamo nizke ali brez provizij, da lahko obdržite več tega, kar je vašega. Naše provizije so vedno transparentne, zato boste natančne stroške poznali vnaprej – brez presenečenj, le jasnost in večja vrednost pri vsakem nakazilu.

Brez presenečenj z vnaprejšnjimi cenami in provizijami

Menjalni tečaj prikazan vnaprej
Obrestna mera, ki jo vidite ob potrditvi nakazila, je obrestna mera, ki jo prejmete.

Jasno prikazane morebitne provizije
Vse provizije so prikazane vnaprej, preden potrdite prenos.

Kako določamo provizije za prenos

Način prenosa

Debetne/kreditne kartice ponujajo hitro dostavo, vendar imajo višje provizije. Če iščete cenejšo možnost, sta morda prava izbira direktna obremenitev ali bančno nakazilo, čeprav trajata nekoliko dlje.

Hitrost prenosa

Hitri prenosi, kot so tisti z debetnimi ali kreditnimi karticami, imajo višje provizije za hitrejšo obdelavo. Debetna ali bančna nakazila imajo običajno nižje provizije, vendar trajajo dlje.

Znesek prenosa

Večji prenosi pogosto imajo nižje ali brez provizij, zaradi česar so stroškovno učinkovitejši. Manjši prenosi imajo običajno fiksno provizijo, zato je pomembno, da pri načrtovanju stroškov upoštevate velikost prenosa.

Ciljna država

Pristojbine se razlikujejo glede na državo prihoda. Nekatere države imajo lahko višje provizije zaradi lokalnih predpisov, bančnih sistemov ali dejavnikov menjave valut, kar vpliva na skupne stroške prenosa.

Možne provizije tretjih oseb

V nekaterih primerih lahko banke prejemnice ali posredniki zaračunajo dodatne provizije. Pomembno je, da se pri prejemniku pozanimate o morebitnih provizijah, ki jih lahko zaračuna njegova banka za nakazilo. Prejemnik lahko prejme manj zaradi provizij, ki jih zaračuna banka prejemnika, in tujih davkov. Žal Xe nima nadzora nad pristojbinami prejemniške ustanove.

Pazite na skrite stroške

Nekateri ponudniki trdijo, da "ni provizij", vendar jih pogosto vključijo v svoje menjalne tečaje, kar vam povzroči slabšo pretvorbo. Vedno primerjajte tako provizije kot menjalne tečaje, da zagotovite najboljšo ponudbo. Xe je transparenten, saj vnaprej prikazuje tako ceno kot morebitne stroške, tako da točno veste, koliko plačujete.

Načini za zmanjšanje stroškov prenosa

Izberite cenejšo metodo

Za zmanjšanje stroškov skrbno premislite, kateri način plačila najbolj ustreza vašim potrebam. Uravnoteženje hitrosti in stroškov pomaga zmanjšati stroške, ne da bi pri tem odlašali s prenosom.

Izberite najboljšo storitev

Seznanite se s provizijami svoje banke in primerjajte ponudnike, da prihranite pri nakazilih. Razumevanje, kdaj in zakaj se zaračunavajo provizije, vam pomaga pri sprejemanju pametnejših in stroškovno učinkovitejših odločitev.

Časovno usklajenost prenosa

Če nakazilo izberete ob ugodnih cenah, lahko znatno zmanjšate stroške. Menjalni tečaji lahko nihajo, zato je pametno spremljati trende in pošiljati denar, ko so tečaji najboljši.

Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.

Pogosta vprašanja o provizijah za denarne nakazila