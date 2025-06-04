- Home
- Platforma Xe | Vgrajeni API za plačila in podatki o valutah
Poenostavite plačila na svoji platformi
Izkoristite moč Xe na svoji platformi in poenostavite način plačevanja vašega podjetja prek našega prilagodljivega API-ja za plačila, vgrajenih rešitev ERP in svetovno znanih orodij za podatke o valutah.
Zaupajo mu podjetja po vsem svetu
Poenostavljena globalna plačila
Zagotovite brezhibna čezmejna plačila znotraj uporabniške izkušnje. Z našim sodobnim in prilagodljivim API-jem lahko Xe-jeva globalna plačila vgradite neposredno v katero koli platformo, na katero se zanaša vaša finančna ekipa, kar vam omogoča plačilo dobaviteljem in zaposlenim z enim samim klikom.
Brezhiben postopek plačila
Xe omogoča en nemoten in varen potek plačil znotraj vaše lastne platforme. Nič več izvoza datotek ali prijave v zunanje portale. In ker je zasnovan za podjetja, ima pametne funkcije, kot so vgrajena preverjanja veljavnosti in skladnosti, ki odkrijejo napake, preden vas stanejo stroške.
Izboljšani podatki in poročanje
Avtomatizirajte poročanje, izboljšajte natančnost in odstranite ročno delo iz svojih finančnih sistemov z globalnimi plačili in viri podatkov o valutah v živo podjetja Xe, vgrajenimi v vašo platformo.
Zakaj podjetja izberejo Xe
Nič več nerodnih portalov
Zamenjajte zastarele in nerodne portale s čistim, intuitivnim vmesnikom, kjer je vse, kar potrebujete, na enem mestu.
Zaupanje v vsako transakcijo
Vaša sredstva so zaščitena z reguliranimi zaščitnimi ukrepi, vrhunskimi finančnimi partnerji in varnostjo na ravni podjetja, tako da lahko denar prenašate z zaupanjem.
Podprto z močjo in stabilnostjo
Xe je del Euroneta, podjetja z investicijsko oceno, ki je uvrščeno na NASDAQ in je zgrajeno z varnostjo, skladnostjo s predpisi in korporativnim upravljanjem bančne stopnje.
Podpora pri nastavitvi in po njej
Xe vam omogoča dostop do namenske tehnične podpore in strokovnjakov za plačila, tako da lahko hitro začnete postopek in enostavno rešite morebitne težave, kadar koli se pojavijo.
Rešitve, zasnovane za globalna podjetja
Računovodske platforme
Xe se brezhibno integrira v vodilne računovodske in ERP sisteme, kot sta Microsoft Dynamics 365 in Sage Intacct, ter uporabnikom omogoča vgrajen dostop do globalnih plačil iz orodij, ki jih že uporabljajo. Z našim prilagodljivim API-jem lahko vsaka platforma za plačila ponudi enako poenostavljeno izkušnjo. Brez izvoza datotek, brez portalov, samo hitra, brezhibna in varna plačila.
Viri
Oglejte si, kako podjetja, kot je vaše, uporabljajo Xe za poenostavitev globalnih plačil.
Pogovorimo se
Ne glede na to, ali želite v svojo platformo vgraditi plačila, izboljšati podatke in poročanje o deviznem poslovanju ali pa preprosto poiskati načine za poenostavitev postopka plačevanja, smo tu, da vam pomagamo. Za začetek pogovora se obrnite na našo ekipo.