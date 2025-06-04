Računovodske platforme

Xe se brezhibno integrira v vodilne računovodske in ERP sisteme, kot sta Microsoft Dynamics 365 in Sage Intacct, ter uporabnikom omogoča vgrajen dostop do globalnih plačil iz orodij, ki jih že uporabljajo. Z našim prilagodljivim API-jem lahko vsaka platforma za plačila ponudi enako poenostavljeno izkušnjo. Brez izvoza datotek, brez portalov, samo hitra, brezhibna in varna plačila.