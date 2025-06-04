$
Provizija za pošiljanje
Vprašanja? Stopite v stik

Prenakazovanje velikih količin denarja

Naša zaveza presega zgolj prehitevanje bank. Izkoristite našo predano strokovno podporo, nizke provizije, prilagodljive načine prenosa in naše bliskovito hitre hitrosti prenosa.

Primerjajte nas z vašo banko in si oglejte razliko Xe

Vedno ponujamo menjalne tečaje, ki prekašajo bančne tečaje, da lahko prihranite več denarja. Z vnaprejšnjimi cenami in brez presenetljivih stroškov zasenčimo tradicionalne banke.

Primerjajte cene Začni pošiljanje

Zakaj izbrati Xe

Hitri prenosi

Pošiljanje denarja v tujino je z Xe hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, tako da vaš denar pravočasno prispe na cilj.

Nizke ali brez provizij

Pri pošiljanju denarja v tujino si zagotovite nizke provizije. Naše cene so transparentne, zato boste vnaprej vedeli, koliko plačujete.

Varne transakcije

Vaša varnost je naša prioriteta. Za zaščito vas in vašega denarja uporabljamo vrhunsko zaščito podatkov in varnost na ravni podjetja.

Sledenje v realnem času

Spremljajte napredek prenosa od začetka do konca.  Prejemajte obvestila o vsakem koraku, ki ga naredite s svojimi sredstvi.

24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Ste pripravljeni na nastavitev velikega denarnega nakazila, vendar potrebujete nekaj navodil glede postopka ali imate druga vprašanja? Tukaj smo, da vam pomagamo in zagotovimo, da bo vaš prenos potekal gladko.

Pokličite nas: +1 (800) 772-7779
Pošljite denar na poti z našo aplikacijo

Izkusite udobje digitalnih denarnih nakazil. Z le nekaj kliki lahko denar nakažete v več kot 190 držav po vsem svetu. Pridružite se tisočim, ki nam vsak dan zaupajo pri svojih potrebah po denarnih nakazilih.

Ne glede na razlog, vam nudimo pomoč.

Transfer funds with Xe to purchase property.

Nakup nepremičnin v tujini

Nakup nepremičnine v tujini je vznemirljivo, a zapleteno potovanje. Ključnega pomena je zagotoviti, da so vaši prenosi varni, stroškovno učinkoviti in da se z njimi ravna skrbno. Naj vam pomagamo kar najbolje izkoristiti vaš denar.

Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Selitev v tujino

Vaše stvari so spakirane in pripravljeni ste na selitev v tujino, zdaj pa niste prepričani, kako premakniti denar. To je lahko zastrašujoče, a z našo pomočjo ni treba, da je tako.

Transfer funds with Xe to invest.

Vlaganje v tujino

Želite razširiti svoj portfelj z mednarodnimi naložbami? Naše obrestne mere, ki prekašajo bančne banke, zagotavljajo, da boste kar najbolje izkoristili svoj denar, kar vam daje več za vlaganje in rast vašega premoženja.

Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Upravljanje stanovanj

Ne glede na to, ali prenašate dohodek od najemnin ali plačujete mednarodno hipoteko, zagotavljamo, da so vaša sredstva vsakič dostavljena varno in pravočasno.

Transfer funds with Xe to support your family.

Podpora družini

Ustvarjanje boljšega življenja zase in za svojo družino zahteva srce in predanost. Z Xe lahko zaupate, da bodo vaši bližnji hitro in zanesljivo prejeli denar, ki ga potrebujejo.

Transfer inheritance funds with Xe.

Prenosi dediščine

Selitev dediščine v tujino je lahko zapletena in zahtevna. Razumemo potrebo po skrbnosti in natančnosti ter smo tu, da vas podpremo na vsakem koraku.

Prenesite velike zneske denarja v tujino z Xe

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Xe za podjetja

Iščete globalne poslovne rešitve?

Ne glede na to, ali potrebujete čezmejna plačila ali rešitve za upravljanje deviznih tveganj, imamo vse, kar potrebujete. Načrtujte mednarodna nakazila in upravljajte valutno tveganje v 130 valutah v več kot 190 državah.

Odkrijte poslovne rešitve

Pogosta vprašanja o velikih denarnih nakazilih