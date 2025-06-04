Prenakazovanje velikih količin denarja
Naša zaveza presega zgolj prehitevanje bank. Izkoristite našo predano strokovno podporo, nizke provizije, prilagodljive načine prenosa in naše bliskovito hitre hitrosti prenosa.
Primerjajte nas z vašo banko in si oglejte razliko Xe
Vedno ponujamo menjalne tečaje, ki prekašajo bančne tečaje, da lahko prihranite več denarja. Z vnaprejšnjimi cenami in brez presenetljivih stroškov zasenčimo tradicionalne banke.
Zakaj izbrati Xe
Hitri prenosi
Pošiljanje denarja v tujino je z Xe hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, tako da vaš denar pravočasno prispe na cilj.
Nizke ali brez provizij
Pri pošiljanju denarja v tujino si zagotovite nizke provizije. Naše cene so transparentne, zato boste vnaprej vedeli, koliko plačujete.
Varne transakcije
Vaša varnost je naša prioriteta. Za zaščito vas in vašega denarja uporabljamo vrhunsko zaščito podatkov in varnost na ravni podjetja.
Sledenje v realnem času
Spremljajte napredek prenosa od začetka do konca. Prejemajte obvestila o vsakem koraku, ki ga naredite s svojimi sredstvi.
24/5 strokovna podpora za globalne prenose
Ste pripravljeni na nastavitev velikega denarnega nakazila, vendar potrebujete nekaj navodil glede postopka ali imate druga vprašanja? Tukaj smo, da vam pomagamo in zagotovimo, da bo vaš prenos potekal gladko.
Ne glede na razlog, vam nudimo pomoč.
Nakup nepremičnin v tujini
Nakup nepremičnine v tujini je vznemirljivo, a zapleteno potovanje. Ključnega pomena je zagotoviti, da so vaši prenosi varni, stroškovno učinkoviti in da se z njimi ravna skrbno. Naj vam pomagamo kar najbolje izkoristiti vaš denar.
Selitev v tujino
Vaše stvari so spakirane in pripravljeni ste na selitev v tujino, zdaj pa niste prepričani, kako premakniti denar. To je lahko zastrašujoče, a z našo pomočjo ni treba, da je tako.
Vlaganje v tujino
Želite razširiti svoj portfelj z mednarodnimi naložbami? Naše obrestne mere, ki prekašajo bančne banke, zagotavljajo, da boste kar najbolje izkoristili svoj denar, kar vam daje več za vlaganje in rast vašega premoženja.
Upravljanje stanovanj
Ne glede na to, ali prenašate dohodek od najemnin ali plačujete mednarodno hipoteko, zagotavljamo, da so vaša sredstva vsakič dostavljena varno in pravočasno.
Podpora družini
Ustvarjanje boljšega življenja zase in za svojo družino zahteva srce in predanost. Z Xe lahko zaupate, da bodo vaši bližnji hitro in zanesljivo prejeli denar, ki ga potrebujejo.
Prenosi dediščine
Selitev dediščine v tujino je lahko zapletena in zahtevna. Razumemo potrebo po skrbnosti in natančnosti ter smo tu, da vas podpremo na vsakem koraku.
Prenesite velike zneske denarja v tujino z Xe
Ustvari račun
Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.
Takojšnja ponudba
Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.
Pošlji denar
Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.
Sledenje vašemu nakazilu
Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Xe za podjetja
Iščete globalne poslovne rešitve?
Ne glede na to, ali potrebujete čezmejna plačila ali rešitve za upravljanje deviznih tveganj, imamo vse, kar potrebujete. Načrtujte mednarodna nakazila in upravljajte valutno tveganje v 130 valutah v več kot 190 državah.
Pogosta vprašanja o velikih denarnih nakazilih
Pošiljanje velikih količin denarja z Xe je zelo enostavno. Samo sledite spodnjim 6 korakom.
1. korak: Registrirajte se brezplačno
Prijavite se v svoj račun Xe ali se brezplačno registrirajte. Traja le nekaj minut, potrebujete le e-poštni naslov.
2. korak: Pridobite ponudbo
Sporočite nam valuto, ki jo želite prenesti, koliko denarja želite poslati in kam želite prenesti.
3. korak: Dodajte prejemnika
Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podatke, kot sta ime in naslov).
4. korak: Potrdite svojo identiteto
Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo vašo identiteto in zaščitimo vaš denar.
5. korak: Potrdite svojo ponudbo
Potrdite in financirajte nakazilo z bančnim računom, kreditno ali debetno kartico in končali ste!
6. korak: Sledenje prenosu
Preverite, kje je vaš denar in kdaj prispe do prejemnika. Pridobite podporo v živo prek klepeta, telefona in e-pošte.
Pri Xe ponujamo več načinov pošiljanja denarja.
Direktna obremenitev ACH (priporočeno za velike prenose):
Plačila z direktno obremenitvijo ali avtomatizirano klirinško hišo (ACH) vzamejo sredstva neposredno z vašega bančnega računa.
Bančno nakazilo (priporočeno za velike nakazila):
Z bančnimi nakazili se denar prenese z vaše banke na našo. Denar običajno prejmemo v 24 urah.
Debetna ali kreditna kartica:
Plačila s kartico običajno trajajo manj kot 24 ur. Vendar pa plačila s kartico vključujejo majhno dodatno provizijo.
Začetek denarnega nakazila razkrije tipična trajanja. Ocenjeni čas dostave se lahko spremeni glede na valuto, namembni kraj in način plačila. Spremljajte prevoze na zaslonu Aktivnost v aplikaciji ali na spletni strani Xe in se za pomoč pogovorite v živo z našo virtualno asistentko Lexi.
Najhitrejše možnosti plačila:
Nakazila se začnejo, ko prejmemo vaše plačilo.
Plačila s karticami so najhitrejša, obdelajo se skoraj v trenutku. Za nujne nakazila izberite plačilo s kartico.
Bančna nakazila, direktne obremenitve in ACH so nekoliko počasnejši in trajajo do 2 delovna dneva, da prispejo do nas.
Roki dobave:
Po prejemu vašega plačila vam pošljemo denar. Prejemniki lahko dostavijo nakazila v 1 do 3 delovnih dneh, odvisno od valute in namembnega kraja. V primeru vprašanj se pogovorite z Lexi, da bi spremljali nakazila.
Za nakazilo denarja z Xe boste potrebovali svoje bančne podatke, bančne podatke prejemnika, znesek nakazila in valuto, v katero želite denar zamenjati.
Ko potrdite podatke in prejmete plačilo, se prenos začne.
Zaradi vaše varnosti imamo omejitve glede zneska, ki ga lahko pošljete z enim samim spletnim nakazilom.
Omejitev spletnega nakazila na regijo:
Združeno kraljestvo in Evropa (GBEU): 350.000 GBP ali protivrednost valute za pošiljanje
Združene države Amerike (ZDA): 535.000 USD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete
Kanada (CA): 560.000 CAD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete
Avstralija in Nova Zelandija (AUNZ): ali pošiljanje protivrednosti valute
Izbrani način plačila lahko vpliva tudi na to, koliko lahko pošljete z nami. Za več informacij in seznam načinov plačila, ki so vam na voljo, preberite naša pogosta vprašanja .
Stranke v Kanadi in ZDA, ki plačujejo z bančnim ali bančnim nakazilom:
Stranke v Kanadi morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 CAD ali več. Stranke v ZDA morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 USD ali več.
V podjetju Xe uporabljamo najsodobnejše varnostne ukrepe za zaščito vaših sredstev in osebnih podatkov. To vključuje:
Šifriranje:
Vsi podatki, ki se prenašajo prek naše platforme, so šifrirani s tehnologijo SSL (Secure Socket Layer).
Skladnost s predpisi:
Regulirajo nas finančni organi v več jurisdikcijah, kar zagotavlja spoštovanje strogih varnostnih standardov.
Dvofaktorska avtentikacija:
Za dodatno varnost vašega računa ponujamo dvofaktorsko preverjanje pristnosti (2FA).
Preprečevanje goljufij:
Za odkrivanje in preprečevanje goljufivih dejavnosti so vzpostavljeni napredni sistemi spremljanja.
Varni načini plačila:
Uporabljamo samo varne in zanesljive načine plačila, da zagotovimo varnost vaših sredstev med postopkom prenosa.
Če pošljete več kot 50.000 USD na leto (ali protivrednost v lokalni valuti), ste upravičeni do te storitve.
Tukaj je le nekaj stvari, pri katerih vam lahko ekipa pomaga:
• Podpora pri nastavitvi velikih nakazil
• Nastavitev vnaprejšnjega naročila za zaklepanje trenutne cene pošiljanja za do 24 mesecev
• Ustvarjanje tržnih naročil, ki vam omogočajo pošiljanje denarja, ko je dosežen ciljni tečaj
• Ustvarjanje rednega plačila za redne, avtomatizirane nakazila s fiksnimi obrestnimi merami, tako kot pri običajnih direktnih obremenitvah
Če želite govoriti s članom naše ekipe, nas lahko pokličete na spodnje številke: Združeno kraljestvo (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Evropa (EU): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Nova Zelandija (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Avstralija (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
Združene države Amerike (ZDA): +17372557830 (7.00–17.00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 po pacifiškem času)