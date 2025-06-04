Upravljajte svojo nepremičnino v tujini z Xe

Plačajte svojo hipoteko v tujini ali pobirajte najemnino s hitrimi in varnimi nakazili, ki poenostavijo vaše finančno upravljanje.

Prenesite z zaupanjem
Z lahkoto upravljajte svoje hipoteke in najemnine

Ne glede na to, ali plačujete mednarodno hipoteko ali upravljate nakazila najemnin, vam omogočamo enostavne in brezskrbne globalne denarne nakaze. Izkoristite zanesljive čezmejne prenose in strokovno podporo za nemoteno izkušnjo.

Začnite s prenosom
24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Menjava in prenos denarja bi morala biti preprosta. Če imate vprašanja o velikih denarnih nakazilih ali o tem, kako začeti z mednarodnimi hipotekarnimi ali najemniškimi nakazili, se obrnite na strokovnjake za nakazila pri Xe.

Pokličite nas: +1 (800) 772-7779

Izkusite prednost Xe

Obrestne mere, ki prekašajo banke

Vedno znova ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko in opazite razliko.

Nizke ali brez provizij

Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške, preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.

Bliskovit prenos

Pošiljanje denarja v tujino omogočamo hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, kar zagotavlja, da vaš denar doseže cilj, ko ga potrebujete.

30+ let odličnosti

Naš ugled je zgrajen na zaupanju. Več kot 280 milijonov ljudi se vsak dan zanaša na naše varne storitve za obdelavo tisočih globalnih transakcij.

Sledenje v realnem času

Z našim sledenjem prenosov v realnem času ste vedno na tekočem. Dostopajte do posodobitev v realnem času kadar koli, neposredno iz svojega računa.

Ponavljajoča se plačila

Želite nastaviti ponavljajoča se plačila za stvari, kot so davki, računi, naložbe ali hipoteke? Xe vam olajša nastavitev ponavljajočih se plačil.

Primerjajte nas z vašo banko

Xe dosledno ponuja menjalne tečaje, ki prekašajo bančne cene, tako da lahko prihranite več denarja. Z vnaprejšnjimi cenami in brez presenetljivih stroškov zasenčimo tradicionalne banke.

Primerjajte cene

Kako upravljati prenose hipoteke in najemnine z Xe

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.

Never miss a payment

Z načrtovanimi prenosi nikoli ne zamudite roka

Nič ni hujšega kot zamuditi rok plačila. Z Xe lahko avtomatizirate svoja velika denarna nakazila, s čimer zmanjšate tveganje zamujenega plačila ter nastanek zamudnih obresti in zapletov.

Prijavi se

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Odkrijte, kaj še lahko Xe stori za vas

Vas zanima doseg našega strokovnega znanja? Naše stranke se na nas zanašajo pri vsem, od vsakodnevnih nakazil do večjih transakcij. Raziščite naše najbolj priljubljene možnosti prevoza.

Več informacij

Pogosta vprašanja o velikih denarnih nakazilih