Pošlji denar družini

Družina je vse in to razumemo. Pošljite denar svojim najdražjim v tujino s hitrimi, varnimi in zanesljivimi nakazili – saj sta njihova sreča in vaš duševni mir najpomembnejša.

Poglejte, kako enostavno je
Save more, transfer more

Primerjajte cene in odkrijte prihranke

Pošiljanje denarja družini v tujino omogočamo preprosto, varno in hitro. Z našimi bančnimi obrestnimi merami in nizkimi provizijami ste lahko brez skrbi, saj veste, da vaši najdražji od vsakega nakazila prejmejo največ.

We’re here to help

24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Verjamemo, da bi moralo biti nakazilo denarja za podporo vaši družini preprosto in varno. Če imate vprašanja o prenosu ali potrebujete pomoč pri začetku, so vam naši strokovnjaki za prenose vedno na voljo.

Pokličite nas: +1 (800) 772-7779

Izkusite prednost Xe

Maximize your money with Xe

Obrestne mere, ki prekašajo banke

Vedno znova ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko in opazite razliko.

What you see is what you get

Nizke ali brez provizij

Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške, preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.

90% of transfers arrive in minutes.

Bliskovit prenos

Pošiljanje denarja v tujino omogočamo hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, kar zagotavlja, da vaš denar doseže cilj, ko ga potrebujete.

Trusted & Secure

30+ let odličnosti

Naš ugled je zgrajen na zaupanju. Več kot 280 milijonov ljudi se vsak dan zanaša na naše varne storitve za obdelavo tisočih globalnih transakcij.

Track every step of the way

Sledenje v realnem času

Z našim sledenjem prenosov v realnem času ste vedno na tekočem. Dostopajte do posodobitev v realnem času kadar koli, neposredno iz svojega računa.

Set it and forget it

Ponavljajoča se plačila

Želite nastaviti ponavljajoča se plačila za stvari, kot so davki, računi, naložbe ali hipoteke? Xe vam olajša nastavitev ponavljajočih se plačil.

Pošljite z zaupanjem

Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.

Money there when you need

Avtomatizirajte nakazila za pravočasna plačila

Avtomatizacija velikih denarnih nakazil vam in vašim najdražjim omogoča boljše upravljanje proračunov, kar doda doslednost vam in prejemniku. Z Xe lahko preprosto upravljate ta ponavljajoča se plačila.

Your bank doesn’t want you to know about us

Redefinicija mednarodnih denarnih nakazil

Xe že več kot 30 let prelisičuje banke, saj omogoča hitrejša, enostavnejša in cenovno dostopnejša mednarodna nakazila. Medtem ko banke poskušajo dohiteti, smo obvladali umetnost globalnih plačil. Ni čudno, da nam 280 milijonov ljudi zaupa vse svoje denarne potrebe po vsem svetu.

Kako poslati denar svojim najdražjim v tujino z Xe

Create account

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

More ways Xe can help you

Odkrijte, kaj še lahko Xe stori za vas

Vas zanima doseg našega strokovnega znanja? Naše stranke se na nas zanašajo pri vsem, od vsakodnevnih nakazil do večjih transakcij. Raziščite naše najbolj priljubljene možnosti prevoza.

Pogosta vprašanja o velikih denarnih nakazilih