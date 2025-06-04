Zaradi vaše varnosti imamo omejitve glede zneska, ki ga lahko pošljete z enim samim spletnim nakazilom.



Omejitev spletnega nakazila na regijo:

Združeno kraljestvo in Evropa (GBEU): 350.000 GBP ali protivrednost valute za pošiljanje

Združene države Amerike (ZDA): 535.000 USD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete

Kanada (CA): 560.000 CAD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete

Avstralija in Nova Zelandija (AUNZ): ali pošiljanje protivrednosti valute



Izbrani način plačila lahko vpliva tudi na to, koliko lahko pošljete z nami. Za več informacij in seznam načinov plačila, ki so vam na voljo, preberite naša pogosta vprašanja .



Stranke v Kanadi in ZDA, ki plačujejo z bančnim ali bančnim nakazilom:

Stranke v Kanadi morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 CAD ali več. Stranke v ZDA morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 USD ali več.