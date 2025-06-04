Pošlji denar družini
Družina je vse in to razumemo. Pošljite denar svojim najdražjim v tujino s hitrimi, varnimi in zanesljivimi nakazili – saj sta njihova sreča in vaš duševni mir najpomembnejša.
Primerjajte cene in odkrijte prihranke
Pošiljanje denarja družini v tujino omogočamo preprosto, varno in hitro. Z našimi bančnimi obrestnimi merami in nizkimi provizijami ste lahko brez skrbi, saj veste, da vaši najdražji od vsakega nakazila prejmejo največ.
24/5 strokovna podpora za globalne prenose
Verjamemo, da bi moralo biti nakazilo denarja za podporo vaši družini preprosto in varno. Če imate vprašanja o prenosu ali potrebujete pomoč pri začetku, so vam naši strokovnjaki za prenose vedno na voljo.
Izkusite prednost Xe
Obrestne mere, ki prekašajo banke
Vedno znova ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko in opazite razliko.
Nizke ali brez provizij
Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške, preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.
Bliskovit prenos
Pošiljanje denarja v tujino omogočamo hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, kar zagotavlja, da vaš denar doseže cilj, ko ga potrebujete.
30+ let odličnosti
Naš ugled je zgrajen na zaupanju. Več kot 280 milijonov ljudi se vsak dan zanaša na naše varne storitve za obdelavo tisočih globalnih transakcij.
Sledenje v realnem času
Z našim sledenjem prenosov v realnem času ste vedno na tekočem. Dostopajte do posodobitev v realnem času kadar koli, neposredno iz svojega računa.
Ponavljajoča se plačila
Želite nastaviti ponavljajoča se plačila za stvari, kot so davki, računi, naložbe ali hipoteke? Xe vam olajša nastavitev ponavljajočih se plačil.
Pošljite z zaupanjem
Kot del družine Euronet Worldwide so nam stranke lani zaupale varno obdelavo mednarodnih denarnih nakazil v vrednosti več kot 115 milijard dolarjev. Z odličnimi cenami in nizkimi provizijami vam olajšamo pošiljanje denarja v tujino.
Avtomatizirajte nakazila za pravočasna plačila
Avtomatizacija velikih denarnih nakazil vam in vašim najdražjim omogoča boljše upravljanje proračunov, kar doda doslednost vam in prejemniku. Z Xe lahko preprosto upravljate ta ponavljajoča se plačila.
Redefinicija mednarodnih denarnih nakazil
Xe že več kot 30 let prelisičuje banke, saj omogoča hitrejša, enostavnejša in cenovno dostopnejša mednarodna nakazila. Medtem ko banke poskušajo dohiteti, smo obvladali umetnost globalnih plačil. Ni čudno, da nam 280 milijonov ljudi zaupa vse svoje denarne potrebe po vsem svetu.
Kako poslati denar svojim najdražjim v tujino z Xe
Ustvari račun
Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.
Takojšnja ponudba
Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.
Pošlji denar
Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.
Sledenje vašemu nakazilu
Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Odkrijte, kaj še lahko Xe stori za vas
Vas zanima doseg našega strokovnega znanja? Naše stranke se na nas zanašajo pri vsem, od vsakodnevnih nakazil do večjih transakcij. Raziščite naše najbolj priljubljene možnosti prevoza.
Pogosta vprašanja o velikih denarnih nakazilih
Pošiljanje velikih količin denarja z Xe je zelo enostavno. Samo sledite spodnjim 6 korakom.
1. korak: Registrirajte se brezplačno
Prijavite se v svoj račun Xe ali se brezplačno registrirajte. Traja le nekaj minut, potrebujete le e-poštni naslov.
2. korak: Pridobite ponudbo
Sporočite nam valuto, ki jo želite prenesti, koliko denarja želite poslati in kam želite prenesti.
3. korak: Dodajte prejemnika
Navedite podatke o plačilu prejemnika (potrebovali boste podatke, kot sta ime in naslov).
4. korak: Potrdite svojo identiteto
Za nekatere prenose bomo morda potrebovali identifikacijske dokumente, da potrdimo vašo identiteto in zaščitimo vaš denar.
5. korak: Potrdite svojo ponudbo
Potrdite in financirajte nakazilo z bančnim računom, kreditno ali debetno kartico in končali ste!
6. korak: Sledenje prenosu
Preverite, kje je vaš denar in kdaj prispe do prejemnika. Pridobite podporo v živo prek klepeta, telefona in e-pošte.
Pri Xe ponujamo več načinov pošiljanja denarja.
Direktna obremenitev ACH (priporočeno za velike prenose):
Plačila z direktno obremenitvijo ali avtomatizirano klirinško hišo (ACH) vzamejo sredstva neposredno z vašega bančnega računa.
Bančno nakazilo (priporočeno za velike nakazila):
Z bančnimi nakazili se denar prenese z vaše banke na našo. Denar običajno prejmemo v 24 urah.
Debetna ali kreditna kartica:
Plačila s kartico običajno trajajo manj kot 24 ur. Vendar pa plačila s kartico vključujejo majhno dodatno provizijo.
Začetek denarnega nakazila razkrije tipična trajanja. Ocenjeni čas dostave se lahko spremeni glede na valuto, namembni kraj in način plačila. Spremljajte prevoze na zaslonu Aktivnost v aplikaciji ali na spletni strani Xe in se za pomoč pogovorite v živo z našo virtualno asistentko Lexi.
Najhitrejše možnosti plačila:
Nakazila se začnejo, ko prejmemo vaše plačilo.
Plačila s karticami so najhitrejša, obdelajo se skoraj v trenutku. Za nujne nakazila izberite plačilo s kartico.
Bančna nakazila, direktne obremenitve in ACH so nekoliko počasnejši in trajajo do 2 delovna dneva, da prispejo do nas.
Roki dobave:
Po prejemu vašega plačila vam pošljemo denar. Prejemniki lahko dostavijo nakazila v 1 do 3 delovnih dneh, odvisno od valute in namembnega kraja. V primeru vprašanj se pogovorite z Lexi, da bi spremljali nakazila.
Za nakazilo denarja z Xe boste potrebovali svoje bančne podatke, bančne podatke prejemnika, znesek nakazila in valuto, v katero želite denar zamenjati.
Ko potrdite podatke in prejmete plačilo, se prenos začne.
Zaradi vaše varnosti imamo omejitve glede zneska, ki ga lahko pošljete z enim samim spletnim nakazilom.
Omejitev spletnega nakazila na regijo:
Združeno kraljestvo in Evropa (GBEU): 350.000 GBP ali protivrednost valute za pošiljanje
Združene države Amerike (ZDA): 535.000 USD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete
Kanada (CA): 560.000 CAD ali protivrednost v valuti, ki jo lahko pošljete
Avstralija in Nova Zelandija (AUNZ): ali pošiljanje protivrednosti valute
Izbrani način plačila lahko vpliva tudi na to, koliko lahko pošljete z nami. Za več informacij in seznam načinov plačila, ki so vam na voljo, preberite naša pogosta vprašanja .
Stranke v Kanadi in ZDA, ki plačujejo z bančnim ali bančnim nakazilom:
Stranke v Kanadi morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 CAD ali več. Stranke v ZDA morajo za plačilo z bančnim ali bančnim nakazilom poslati 3000 USD ali več.
V podjetju Xe uporabljamo najsodobnejše varnostne ukrepe za zaščito vaših sredstev in osebnih podatkov. To vključuje:
Šifriranje:
Vsi podatki, ki se prenašajo prek naše platforme, so šifrirani s tehnologijo SSL (Secure Socket Layer).
Skladnost s predpisi:
Regulirajo nas finančni organi v več jurisdikcijah, kar zagotavlja spoštovanje strogih varnostnih standardov.
Dvofaktorska avtentikacija:
Za dodatno varnost vašega računa ponujamo dvofaktorsko preverjanje pristnosti (2FA).
Preprečevanje goljufij:
Za odkrivanje in preprečevanje goljufivih dejavnosti so vzpostavljeni napredni sistemi spremljanja.
Varni načini plačila:
Uporabljamo samo varne in zanesljive načine plačila, da zagotovimo varnost vaših sredstev med postopkom prenosa.
Če pošljete več kot 50.000 USD na leto (ali protivrednost v lokalni valuti), ste upravičeni do te storitve.
Tukaj je le nekaj stvari, pri katerih vam lahko ekipa pomaga:
• Podpora pri nastavitvi velikih nakazil
• Nastavitev vnaprejšnjega naročila za zaklepanje trenutne cene pošiljanja za do 24 mesecev
• Ustvarjanje tržnih naročil, ki vam omogočajo pošiljanje denarja, ko je dosežen ciljni tečaj
• Ustvarjanje rednega plačila za redne, avtomatizirane nakazila s fiksnimi obrestnimi merami, tako kot pri običajnih direktnih obremenitvah
Če želite govoriti s članom naše ekipe, nas lahko pokličete na spodnje številke: Združeno kraljestvo (GB): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Evropa (EU): +441753441800 (8.00–18.00 GMT)
Nova Zelandija (NZ): +6499054625 (9.00–19.00 NZT)
Avstralija (AU): +61280745279 (9.00–19.00 NZT)
Združene države Amerike (ZDA): +17372557830 (7.00–17.00 PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7.00–17.00 po pacifiškem času)