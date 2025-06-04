Grafi valut Xe

S tem priročnim orodjem lahko pregledate zgodovino trga in analizirate trende tečajev za kateri koli valutni par. Vsi grafikoni so interaktivni, uporabljajo srednje tržne obrestne mere in so na voljo za obdobje do 10 let. Za ogled valutnega grafikona izberite dve valuti, izberite časovni okvir in kliknite za ogled.

Menjalni tečaji v živo

ValutaTečajSprememba
EUR / USD1.16564
GBP / EUR1.15153
USD / JPY158.055
GBP / USD1.34227
USD / CHF0.798992
USD / CAD1.38944
EUR / JPY184.235
AUD / USD0.669678

Obrestne mere centralnih bank

ValutaObrestna mera
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%

