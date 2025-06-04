Za vas nov začetek, za nas znano ozemlje

Selitev v tujino prinaša veliko sprememb in negotovosti, vendar naša zanesljivost ostaja nespremenjena.

Opolnomočenje vaše selitve v tujino

Ne glede na to, ali se selite zaradi nove službe, izobražujete ali začenjate novo poglavje v novi državi, Xe zagotavlja, da vaš denar pride tja, kamor ga potrebujete, varno in učinkovito. Naši brezhibni prenosi vam med veliko selitvijo olajšajo upravljanje financ.

24/5 strokovna podpora za globalne prenose

Če imate vprašanja o velikih denarnih nakazilih ali želite izvedeti, kako vam lahko Xe pomaga prihraniti pri selitvi v tujino, se obrnite na nas. Povežite se z našimi strokovnjaki za prenose še danes po telefonu, klepetu v živo ali e-pošti.

Izkusite prednost Xe

Obrestne mere, ki prekašajo banke

Vedno znova ponujamo cene, ki prekašajo bančne cene, in vam tako zagotovimo največjo vrednost za vaš denar. Primerjajte nas z vašo banko in opazite razliko.

Nizke ali brez provizij

Zaračunamo manj, zato prihranite več. Poleg tega vedno prikažemo vse stroške, preden potrdite nakazilo, tako da točno veste, za kaj plačujete.

Bliskovit prenos

Pošiljanje denarja v tujino omogočamo hitro in enostavno. 90 % nakazil prispe v nekaj minutah, kar zagotavlja, da vaš denar doseže cilj, ko ga potrebujete.

30+ let odličnosti

Naš ugled je zgrajen na zaupanju. Več kot 280 milijonov ljudi se vsak dan zanaša na naše varne storitve za obdelavo tisočih globalnih transakcij.

Sledenje v realnem času

Z našim sledenjem prenosov v realnem času ste vedno na tekočem. Dostopajte do posodobitev v realnem času kadar koli, neposredno iz svojega računa.

Ponavljajoča se plačila

Želite nastaviti ponavljajoča se plačila za stvari, kot so davki, računi, naložbe ali hipoteke? Xe vam olajša nastavitev ponavljajočih se plačil.

Primerjajte nas z vašo banko

Xe dosledno ponuja menjalne tečaje, ki prekašajo bančne cene, tako da lahko prihranite več denarja. Z vnaprejšnjimi cenami in brez presenetljivih stroškov zasenčimo tradicionalne banke.

Prenesite več z višjimi omejitvami pošiljanja

Ponujamo višje limite za nakazila kot tradicionalne banke, kar vam omogoča, da v enem samem nakazilu pošljete več. Poslovite se od deljenja večjih zneskov in uživajte v preprostejšem in učinkovitejšem načinu prenosa denarja.

Prihranite več pri vsakodnevnih računih in stroških

Pri selitvi v tujino je pomembno načrtovati ponavljajoče se račune. Z Xe lahko preprosto upravljate ta plačila in prihranite več z obrestnimi merami, ki so ugodnejše od bančnih, s čimer si zagotovite sredstva, ki jih potrebujete za kritje rednih stroškov.

Kako nakazati denar za selitev v tujino z Xe

Ustvari račun

Traja le nekaj minut. Vse, kar potrebujemo, je vaš e-poštni naslov in nekaj dodatnih informacij.

Takojšnja ponudba

Prejmite tečaj za denarna nakazila v živo, ki je boljši od bančnih, za izbrano valuto.

Pošlji denar

Dodajte vse potrebne podatke in nastavite prenos. Ko bomo dobili sredstva, bomo poskrbeli za ostalo.

Sledenje vašemu nakazilu

Spremljajte svoj prenos na vsakem koraku. Omogočite obvestila, da boste obveščeni o svojem prenosu.

Xe zaupajo milijoni po vsem svetu

Odkrijte, kaj še lahko Xe stori za vas

Vas zanima doseg našega strokovnega znanja? Naše stranke se na nas zanašajo pri vsem, od vsakodnevnih nakazil do večjih transakcij. Raziščite naše najbolj priljubljene možnosti prevoza.

Pogosta vprašanja o velikih denarnih nakazilih