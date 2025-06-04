Kode SWIFT/BIC
Poiščite kodo SWIFT/BIC, ki jo potrebujete, z našim preprostim orodjem za iskanje kod SWIFT. Za natančne kode za mednarodna denarna nakazila iščite po državi, imenu banke ali mestu.
Poišči SWIFT kodo
Kaj je koda SWIFT/BIC?
Koda SWIFT, znana tudi kot BIC, je mednarodni bančni identifikator, ki se uporablja za zagotovitev, da vaš denar doseže pravo mesto pri pošiljanju ali prejemanju sredstev čez mejo. Bankam natančno pove, katera finančna institucija je vključena v prenos, kar pomaga zagotoviti varno in natančno dostavo mednarodnih plačil.
Oblika kode SWIFT/BIC
Koda SWIFT/BIC je dolga od 8 do 11 znakov in identificira določeno banko in poslovalnico na svetu. Vsak del kode ima svoj pomen:
Koda banke (AAAA): 4 črke, ki predstavljajo banko – pogosto skrajšana različica njenega imena.
Koda države (BB): 2 črki, ki označujeta državo, v kateri se banka nahaja.
Koda lokacije (CC): 2 znaka (črki ali številki), ki označujeta sedež ali regijo banke.
Koda poslovalnice (123): 3 števke, ki določajo določeno poslovalnico. Če je ta razdelek »XXX«, se nanaša na sedež banke.
Primer SWIFT kode
Kdaj potrebujete kodo SWIFT/BIC?
Pri mednarodnem pošiljanju ali prejemanju denarja boste morda potrebovali kodo SWIFT/BIC. Pomaga usmeriti nakazilo v pravilno banko in poslovalnico. Nekatere države lahko zahtevajo tudi dodatne podatke, kot sta IBAN ali lokalna bančna koda, odvisno od destinacije.
Kje lahko najdem svojo kodo SWIFT/BIC?
Kodo SWIFT/BIC običajno najdete v spletnem bančništvu, na bančnem izpisku ali na spletni strani vaše banke. Za iskanje pravilne kode banke in poslovalnice lahko uporabite tudi naš iskalnik kod SWIFT/BIC.
Xe zaupajo milijoni po vsem svetu
Že poznate svojo kodo SWIFT/BIC? Poskrbimo, da bo vaš denar tekel.
Ne glede na to, ali pošiljate denar svojim najdražjim ali kupujete sanjski dom v tujini, vam Xe nudi vse, kar potrebujete. Pošljite denar v več kot 190 držav prek več kot 130 valut.
Pogosto zastavljena vprašanja o kodi SWIFT/BIC
Koda SWIFT je edinstven identifikator, ki se uporablja za prepoznavanje bank in finančnih institucij po vsem svetu za mednarodne denarne prenose. SWIFT je kratica za Društvo za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo. Te kode pomagajo zagotoviti, da so plačila usmerjena v pravilno banko in državo. Tipična koda SWIFT je dolga 8 ali 11 znakov in vključuje podatke o banki, državi, lokaciji in včasih o določeni poslovalnici.
Koda BIC ali identifikacijska koda banke je enaka kodi SWIFT. Uporablja se za identifikacijo določene banke pri mednarodnih nakazilih. Medtem ko nekatere države ali banke uporabljajo izraz »BIC«, druge pa »koda SWIFT«, se oba nanašata na isto obliko kode in služita istemu namenu – zagotavljanju, da sredstva dosežejo pravilno finančno institucijo.
Kode SWIFT pomagajo bankam varno in natančno komunicirati med mednarodnimi denarnimi nakazili. Ko pošljete denar v tujino, vaša banka uporabi kodo SWIFT prejemnika za identifikacijo banke prejemnice in njene lokacije. Vsaka koda vključuje:
Bančna koda (4 črke)
Koda države (2 črki)
Koda lokacije (2 črki ali števki)
Neobvezna koda poslovalnice (3 znaki)
Ta globalni sistem zagotavlja, da je vaše plačilo učinkovito in varno usmerjeno na pravilen naslov.
Med kodo SWIFT in kodo BIC ni funkcionalne razlike. Izraza se uporabljata somenljivo. »SWIFT« se nanaša na mednarodno omrežje (Društvo za svetovno medbančno finančno telekomunikacijo), ki je razvilo in upravlja sistem. "BIC" je kratica za bančno identifikacijsko kodo, kar je uradni izraz za samo kodo. Ne glede na to, ali so označene s SWIFT ali BIC, pomenijo isto stvar.
Koda SWIFT identificira banko, medtem ko IBAN (mednarodna številka bančnega računa) identificira posamezni račun znotraj te banke. Kode SWIFT zagotavljajo, da denar pride do prave institucije, kode IBAN pa zagotavljajo, da doseže pravi račun. Za mednarodna nakazila – zlasti znotraj Evrope – boste za uspešno dokončanje transakcije pogosto potrebovali oboje.
Koda SWIFT se uporablja za mednarodne denarne nakazila in identificira določeno banko in poslovalnico, ki prejme plačilo kjer koli na svetu. V nasprotju s tem se za domače prenose znotraj Združenih držav uporablja usmerjevalna številka, ki identificira finančno institucijo, vključeno v transakcijo. Kode SWIFT so dolge od 8 do 11 alfanumeričnih znakov, usmerjevalne številke pa 9-mestne kode. Preprosto povedano, kode SWIFT so za globalna nakazila, usmerjevalne številke pa za plačila znotraj ZDA.
Koda SWIFT se uporablja za mednarodne denarne nakazila in identificira določeno banko in poslovalnico, ki prejema sredstva po vsem svetu. Po drugi strani pa se za domača plačila v Združenem kraljestvu in na Irskem uporablja sortna koda, ki pomaga pri usmerjanju plačil v pravilno banko in poslovalnico v lokalnem okolju. Kode SWIFT so dolge od 8 do 11 alfanumeričnih znakov, sortne kode pa so 6-mestne številke. Skratka, kode SWIFT so za globalne prenose, medtem ko se sort kode uporabljajo za lokalne transakcije v Združenem kraljestvu in na Irskem.
Ne vedno. Nekatere banke uporabljajo eno samo kodo SWIFT (običajno se kode sedežev bank končajo z XXX) za vse poslovalnice. Drugi posameznim poslovalnicam dodelijo edinstvene kode SWIFT, pogosto s posebnimi zadnjimi tremi znaki. Če prejemnik navede kodo, specifično za poslovalnico, jo je najbolje uporabiti – to lahko pospeši obdelavo ali zagotovi, da plačilo hitreje doseže pravilno lokacijo.
Če želite uporabiti iskalnik kod SWIFT, preprosto vnesite svojo državo in ime banke, da začnete. Če poznate mesto, ga lahko dodate, da zožite rezultate, vendar to ni obvezno. Ko najdete pravilno kodo SWIFT/BIC, jo uporabite pri mednarodnem nakazilu, da zagotovite, da bo vaš denar nakazan pravi finančni instituciji.
Izjava o omejitvi odgovornosti
Kode SWIFT, imena bank, naslovi in druge sorodne informacije, navedene na tej strani, so zgolj splošne informativne narave. Čeprav si prizadevamo za točnost, Xe ne jamči, da so informacije popolne, ažurne ali brez napak. Podrobnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in morda ne odražajo najnovejših podatkov, ki so na voljo pri posameznih finančnih institucijah.
Xe ne daje nobenih zagotovil glede pravnega statusa, regulativnega statusa ali operativne integritete katere koli banke, finančne institucije ali posrednika, ki je naveden. Ne podpiramo ali preverjamo legitimnosti nobene vključene entitete, niti ne prevzemamo nobene odgovornosti za vašo uporabo posredovanih informacij.
Vse finančne transakcije ali odločitve, sprejete na podlagi teh informacij, izvajate na lastno odgovornost. Xe ne odgovarja za kakršno koli izgubo, zamudo ali škodo, ki bi nastala zaradi zanašanja na podatke ali zaradi kakršnega koli poslovanja s tretjimi osebami, katerih podatki so prikazani na tej strani.
Priporočamo, da pred začetkom kakršne koli transakcije neodvisno preverite vse podatke pri ustrezni finančni instituciji.
Ta izjava o omejitvi odgovornosti je na voljo samo v angleščini in ni bila prevedena. Čeprav je preostanek te strani morda prikazan v izbranem jeziku, pravna izjava o omejitvi odgovornosti ostaja v angleščini, da se ohrani njena točnost in namen.