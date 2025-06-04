Kode SWIFT pomagajo bankam varno in natančno komunicirati med mednarodnimi denarnimi nakazili. Ko pošljete denar v tujino, vaša banka uporabi kodo SWIFT prejemnika za identifikacijo banke prejemnice in njene lokacije. Vsaka koda vključuje:

Bančna koda (4 črke)

Koda države (2 črki)

Koda lokacije (2 črki ali števki)

Neobvezna koda poslovalnice (3 znaki)

Ta globalni sistem zagotavlja, da je vaše plačilo učinkovito in varno usmerjeno na pravilen naslov.